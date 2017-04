Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Castaldi, Bersani, Giacomelli

Sta facendo decisamente discutere il Dl liberalizzazioni, in discussione ormai da oltre due anni, e che, pur atteso perché contenente una norma collegata alle novità per le pensioni, che sarebbe la prima realmente per tutti, per il resto prevede misure che, secondo molti, suscitano diverse perplessità sulla loro possibile efficacia, a partire dalla cancellazione della maggior tutela per il mercato dell’elettricità per arrivare al piano privatizzazioni.

Le ultime posizioni di Castaldi e impatto su novità per le pensioni

Conto il piano di liberalizzazioni il senatore dei pentastellati Gianluca Castaldi che, stando alle ultime notizie, non sarebbe per nulla favorevole all’approvazione dei piani di liberalizzazione soprattutto per quanto riguarda la cancellazione che si vorrebbe attuare della maggior tutela per le bollette elettriche. Teoricamente, infatti, si tratterebbe di una novità che potrebbe portare ad una riduzione dei costi ma che, in realtà, porterà rialzi, considerando che ogni fornitore avrà la possibilità di fissare propri prezzi. L'aumento dei prezzi delle bollette con la liberalizzazione del mercato è stata ipotizzata anche dallo stesso Castaldi che, come tutti i pentastellati, non appoggia diverse misure che esecutivo e maggioranza vorrebbero portare avanti.

Al contrario di quelle novità per le pensioni importanti e profonde tanto auspicate. Castaldi è tra coloro che puntano innanzitutto alla quota 41 per tutti senza oneri, sostenendo, chiaramente, anche le altre novità per le pensioni che il suo movimento da sempre rilancia, da abbassamento dell'età pensionabile a 62 anni per tutti a introduzione dell'assegno universale e cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche.

Le ultime affermazioni di Bersani e impatto su novità per le pensioni

Anche Pierluigi Bersani, esattamente come Castaldi, è contro la cancellazione della maggior tutela del mercato di luce e gas. Secondo Bersani, infatti, nel nuovo Mdp, la maggioranza punta a superare il servizio in maggior tutela, che riguarda oltre 20 milioni di utenze, con un sistema che sembra prospettarsi come un’ottima occasione di guadagno per qualche azienda e un rischio serio per i piccoli consumatori. Al contrario, gli interessi della politica, al momento, ha affermato Bersani, dovrebbero concentrarsi principalmente sugli aiuti alle famiglie, sulle misure di assistenza e sulle novità per le pensioni ulteriori e importanti, strettamente collegate al rilancio dell’occupazione, pronte così ad avviare un ciclo di ripresa economica positivo.

Le recenti posizioni di Giacomelli e importanza per novità per le pensioni

Anche Massimo Giacomelli sottosegretario allo Sviluppo economico avverte sul piano privatizzazioni che il ministro dell’Economia vorrebbe portare avanti, sottolineando come non è detto che serva la vendita degli enti pubblici per recuperare i soldi necessari, anche perché fatta al momento, più che vendita sarebbe una svendita e, come si era già detto qualche tempo fa, è possibile che avendo ora a disposizione altre strade, le privatizzazioni possano tornare utili in momenti di maggiore difficoltà. Per Giacomelli, per esempio, la privatizzazione di Poste potrebbe essere un grave errore. Nel Dl liberalizzazioni, collegato al nuovo iter economico, dovrebbe rientrare una norma collegata alle novità per le pensioni, che prospetterebbe a tutti i lavoratori iscritti alle singole casse di categoria la possibilità di andare in pensione prima, con eventuali criteri di priorità ma che poi sarebbe estesa a tutti.