Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 un duplice flop per rilancio pensioni

Le prospettive che si aprono sulle novità per le pensioni, sia attuali di mini pensioni e quota 41, sia del momento successivo, non sembrano essere particolarmente positive e si preannuncia, dunque, un duplice flop.

Rischio flop delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41

Partendo alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, il rischio di fallimento della misura è a causa di:

un budget troppo esiguo;

condizioni decisamente stringenti e che limitano fortemente la platea di accesso;

possibilità che le domande presentate vengano rifiutate;

eventuali costi che renderanno ufficialmente poco conveniente la mini pensione con oneri.

Sin dall’inizio, infatti, si erano prospettati eventuali problemi delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata a causa delle ristrette condizioni che esse pongono e che nel corso del tempo, come riportano le ultime notizie, sono anche peggiorate in alcuni casi. Si attendono ancora gli atti finali ufficiali che ne definiranno le regole certe di funzionamento ma, per esempio, le ultime notizie parlano di una priorità di accesso alla mini pensione che verrebbe data a coloro che sono più in avanti con l’età. Si parlava fino a qualche giorno fa, poi, di ulteriore priorità per chi è senza occupazione prima e per disabili poi.

Altri chiarimenti ancora attesi che destano diversi dubbi e perplessità sulla reale validità di mini pensione e quota 41 sono relativi a tasso di interesse e condizioni relative alle polizze assicurative, ancora da definire ufficialmente e particolarmente attesi, perché sono gli elementi che determineranno effettivamente la convenienza, o meno, dell’uscita prima con la mini pensione. Stando alle ultime notizie, il costo di rimborso della mini pensione dovrebbe aggirarsi tra il 4,5% e il 4,7% e si tratta di una percentuale importante da decidere perché se fosse, per esempio, confermata al 4,5% sarebbe ancora conveniente, ma già salendo al 4,7% non lo sarebbe più e il rischio sarebbe quello di domande nulle. Si rischierebbe, dunque, di incorrere nell’errore del flop già registrato con la staffetta che rispetto alle iniziali stime non ha certo raggiunto i risultati attesi. Tutta’altro.

Rischio flop del momento successivo per ulteriori novità per le pensioni



Passando al momento successivo di discussione delle ulteriori novità per le pensioni, già l’avvio non preannuncia nulla di buono considerando che, in vista di un possibile inserimento di ulteriori e importanti novità per le pensioni nel nuovo iter economico, le prime due riunioni in programma tra esecutivo e forze sociali piuttosto che mettere sul tavolo le novità per le pensioni importanti da inserire poi nell’iter economico e per cui sarà necessario definire un budget, discuteranno dei punti meno interessanti. Si tratta di una decisione che probabilmente deriva dalle ultime notizie sulle intenzioni del Dicastero dell’Occupazione di tornare a lavorare su una nuova riduzione delle imposte sull’occupazione.

In merito alle vere e proprie importanti e profonde novità per le pensioni da portare avanti, del resto, manca ancora chiarezza tra chi parla di novità per le pensioni di quota 100, considerando che i tecnici sono disponibili ad una nuova analisi di fattibilità tecnica; chi di revisione delle probabilità di vita; chi di novità per le pensioni solo per le singole casse di categoria; e chi di novità per le pensioni per i giovani. Ma tra tutti i punti in dubbio il rischio è che nessuno di essi sarà davvero affrontato, per cui anche il successivo momento di discussione delle novità per le pensioni si rivelerà un flop per quanti attendono invece novità per le pensioni profonde.