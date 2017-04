Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Alfano, Padoan, D'Alema

Quali saranno gli effetti di scontri, tensioni e nuove possibili alleanze sul percorso della definizione delle misure da inserire nel nuovo iter economico e relative novità per le pensioni? Quali i risultati delle posizioni di ministro Alfano, ministro dell’Economia Padoan e D’Alema che chiedono all’esecutivo provvedimenti diversi e concentrazione su priorità differenti? Mentre resta ancora incerta la strada per il futuro, le ultime notizie parlano di vero sostegno all’introduzione di novità per le pensioni ulteriori da parte di Alternativa Popolare di Alfano, che spinge anche per sistemi di nuovi aiuti e assistenza alle famiglie, e Mdp, tra cui spicca quel Massimo D’Alema deciso a cambiare rotta rispetto a quanto fatto dall’ex premier e segretario del centrosinistra e che punta in maniera piuttosto forte all’attuazione di modifiche dell’attuale sistema per rilanciare occupazione, efficienza e consumi.

Le ultime affermazioni di Alfano e impatto su novità per le pensioni

Dopo aver trasformato Ncd in Alternativa Popolare, il ministro Alfano ha chiaramente affermato che tra le sue priorità spiccano innanzitutto concreti aiuti alle famiglie, un segnale importante per dimostrare ai cittadini attenzione ai loro reali bisogni. Ha contemporaneamente affermato di essere pronto a sostenere l’attuale esecutivo, chiarendo, però, la necessità di andare avanti e non di fare dietrofront su quei provvedimenti importanti e strutturali che finora sono rimasti bloccati, novità per le pensioni concrete. L’invito, dunque, tra le righe, è anche quello di portare avanti quelle ulteriori novità per le pensioni di un momento successivo che potrebbero portare all’inserimento delle stesse novità per le pensioni nel nuovo iter economico in via di definizione.

Le ultime posizioni del ministro Padoan e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione del ministro dell’Economia Padoan, che da sempre si oppone fortemente all’introduzione delle importanti novità per le pensioni, ritenendole da sempre non prioritarie per il nostro Paese, e continuando a puntare su altri tipi di provvedimenti, come spinta agli investimenti attraverso misure per le imprese. Ma l’autorevole posizione di Padoan agli occhi della comunità sembra stia venendo meno, facendo calare la fiducia nei suoi confronti e questo sta portando a sempre maggiori pressioni sullo stesso ministro. Lui che, stando alle ultime notizie, vorrebbe aumentare alzare qualche tassa, che starebbe pensando alle misure correttive da 3,4 miliardi chieste all’Italia dalla Comunità, tra tagli delle spese e aumenti delle accise su alcol, tabacchi e benzina, bloccato, però, dall’attuale maggioranza; e ancora, provatizzazioni, riduzione del cuneo fiscale a partire da under 35 e donne, privatizzazioni, cancellazione della maggior tutela per le tariffe di bollette energetiche, nuova revisione della spesa. Anche in questi casi, vi sono forti opposizioni, tanto alle privatizzazioni quanto alle novità relative alle bollette energetiche, misure fortemente criticate soprattutto dall’Mpd di D’Alema.

Le ultime affermazioni di D’Alema e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, proprio D’Alema, che, stando a quanto riportano le ultime notizie, auspica maggiori investimenti e aiuti alle famiglie, ritiene che sia alquanto necessario che l’attuale esecutivo modifichi la manovra perché altrimenti potrebbe venire meno il sostegno dall’esecutivo da parte di Mpd. Ciò che, stando a quanto affermato da D’Alema, dovrebbe fare l’esecutivo sarebbe attuare correzioni tali da rilanciare investimenti e creare occupazione che, a sua volta, spingerebbe efficienza e consumi, non potendo fare a meno di pensare alle novità per le pensioni importanti, come la quota 100, come miglior ricetta per tali rilanci, decisamente migliori rispetto ad un nuovo taglio del costo dell’occupazione che rischierebbe di rivelarsi nuovamente inutile.