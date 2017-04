Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Boccia, Monti, Letta

Se nel corso del tempo i soldi concessi dalla Comunità al nostro Paese fossero stati impiegati per misure importanti e concretamente vantaggiose, probabilmente la stessa Italia non si troverebbe a vivere nelle drammatiche condizioni di oggi. Ma le preferenze, di volta in volta, sono state per investimenti in strategie rivelatesi errate e che non sono riuscite a garantire i risultati che ci si attendeva. Stesso discorso vale per tutte quelle misure una tantum che hanno rappresentato fino ad oggi soluzioni tampone, rivelatesi, dal canto loro, un inutile spreco di soldi, come si prospettano, del resto, stando a quanto sostengono in molti, le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora sperimentali, ancora troppo limitate e con troppi paletti.

Le ultime affermazioni di Boccia e ripercussioni sulle novità per le pensioni

Finalmente qualcuno ha chiaramente parlato delle strategie una tantum come banali errori che non sono serviti a nulla: sono, infatti, molto chiare le recenti affermazioni di Francesco Boccia, presidente del Gruppo Bilancio a Montecitorio, secondo cui i soldi sono sempre stati impiegati male. Ma è lecito chiedersi come mai proprio Boccia, che anche ai tempi in cui sono state approvate le strategie che ora critica era presidente del Gruppo Bilancio, non abbia mai cercato di far cambiare idea sulle stesse misure o non le abbia bloccate? E insieme a lui, perchè nessuno all’interno della maggioranza lo ha mai fatto? La risposta potrebbe essere molto semplice: probabilmente in quei momenti sembravano le scelte giuste che si sono rivelate errate solo, effettivamente, con il senno di poi, considerando che i risultati che ci si aspettava dalle stesse misure attuate, come i bonus introdotti, erano altri. Un volta disattesi, è stato palesemente chiaro l’errore di impiegare i soldi in alcuni provvedimenti piuttosto che in altri.

Le ultime affermazioni di Monti e impatto su novità per le pensioni

Anche l’ex premier, oggi senatore a vita, Mario Monti, ha fortemente criticato l’impiego dei soldi concessi dalla Comunità al nostro Paese, criticandone soprattutto l’avvezzità a non ascoltare, non capire i diversi consigli che gli venivano dati per evitare errori che comunque ha voluto commettere. E ci ha tenuto a precisare come l’attuale sistema, messo a punto dal suo di esecutivo, non sia stato un errore come quello che imputa all’ex premier di non ascolto, quanto i risultato di una necessità ai tempi imposta dalle contingenze economiche del nostro Paese. Allo stesso tempo ha anche affermato che effettivamente ora sarebbe arrivato il momento di rivedere le regole pensionistiche in vigore, perché le condizioni sono mutate, favorevoli anche per l’introduzione di novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti.

Le ultime affermazioni di Letta e conseguenze per novità per le pensioni

Anche per Enrico Letta sarebbero state decisamente sbagliate le strategie di investimento del denaro concesso dalla Comunità al nostro Paese. Secondo quanto affermato recentemente dall’ex premier, si è trattato di investimenti volti esclusivamente all’introduzione di misure che avrebbero dovuto convincere i cittadini a votare a favore dell’ex premier all’appuntamento della consultazione pubblica dello scorso dicembre, tra bonus introdotti, aumenti (ma irrisori e quindi finti), novità per le pensioni minime e limitate. Ma il risultato della stessa consultazione ha chiaramente dimostrato gli errori compiuti.