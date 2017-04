Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 sostenute nel DEF con sorprese

Tra circa dieci giorni è in programma la presentazione della prima bozza del nuovo Def, documento di programmazione economica che preannuncia gli eventuali provvedimenti che saranno inseriti nella nuova manovra, le cui discussioni vere e proprie, però, come di consueto, prenderanno il via dopo l’estate. E fino ad allora il Def stesso sarà suscettibile di diversi cambiamenti. Si è, infatti, detto che proprio nel Def potrebbero rientrare le ulteriori novità per le pensioni di cui ci si avvia a parlare in un prossimo momento successivo, ma non nella prima stesura chiaramente dati i tempi stretti. A fronte di una situazione di grande incertezza, le ultime notizie riportano un sostegno all’intenzione di introduzione delle novità per le pensioni nel Def da parte di diverse forze politiche, con alcune sorprese.

Sostegni politici a introduzione di ulteriori novità per le pensioni nel nuovo Def

Secondo quanto riportano le ultime notizie, infatti, il vero sostegno all’introduzione di novità per le pensioni ulteriori nel prossimo documento di programmazione economica sarebbe dato da Alternativa Popolare, che spinge anche per sistemi di nuovi aiuti e assistenza alle famiglie, e Mdp, che ha chiaramente come obiettivo tra i suoi quello di revisione della rigidità dell’attuale sistema per dare nuova spinta sia all’occupazione giovanile sia a nuovi investimenti e consumi. Con il sostegno di queste due nuove forze politiche, l’attuale esecutivo sarebbe in grado di continuare ad andare avanti ma, stando alle ultime notizie, bisognerà nei prossimi giorni effettivamente capire quali sono i suoi reali progetti di lavoro, considerando le contraddizioni emerse negli ultimi giorni, tra annunci di misure e successivi dietrofront.

Posizioni, piani e progetti dell’esecutivo e cosa aspettarsi per le novità per le pensioni

Solo qualche giorno fa, infatti, l’attuale premier aveva parlato della possibilità di attuazione di misure, anche impopolari, di revisione della spesa pubblica che avrebbero potuto garantire 7 miliardi di euro, nonché dell’intenzione di estensione della fatturazione elettronica a tutti, da cui, invece, secondo le stime, deriverebbero ben 41 miliardi di euro. Si tratterebbe di cambiamenti negativi, come cancellazione, tagli e revisione di alcuni bonus e agevolazioni fiscali e di alcune tipologie stesse di pensioni come baby pensioni, pensioni a vedove e superstiti, pensioni di assistenza, pensioni di guerra, ma che l’attuale premier avrebbe detto di non temere, considerando che non ha bisogno di raccogliere nuovi consensi, visto che non si candiderà alle prossime elezioni politiche, piuttosto nuovi soldi per poter andare avanti con provvedimenti importanti. Ma questi buoni propositi sembra essere svaniti quando lo stesso esecutivo, a distanza di pochissimi giorni, ha invece annunciato la possibilità di altri interventi.

Dal Dicastero dell’Occupazione, infatti, le ultime notizie avrebbero parlato, a sorpresa, della nuova intenzione di taglio delle imposte per i nuovi occupati, sulla scia della strategia messa già in atto dal precedente esecutivo e che ora significherebbe portare l’esecutivo a ‘riunirsi’ con l’attuale maggioranza. Ma questo connubio non basterebbe a sostenerlo. Inoltre, c’è da considerare che il taglio delle imposte sull’occupazione servirebbero ben 15 miliardi di euro, che ancora una volta con questa misura potrebbero rivelarsi sprecati e che, invece, se fossero impiegati per l’attuazione di novità per le pensioni importanti, come quota 100 (che richiederebbe 7 miliardi di euro circa) e quota 41 per tutti senza oneri (che richiederebbe circa 5 miliardi di euro) porterebbero decisamente maggiori vantaggi, tanto da un punto di vista di rilancio occupazione, tanto in termini di risparmi, pur se ne lungo periodo. Visti i chiari benefici che deriverebbero dalle novità per le pensioni, perché allora continuare a discutere tra esecutivo e maggioranza di quali misure introdurre nel nuovo Def? Mentre gli sconti continuano anche su aumento dell’Iva sì aumento dell’Iva no; nuovi investimenti sì nuovi investimento no; misure di aiuti alle famiglie; nuovi provvedimenti strutturali per la crescita.