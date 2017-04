Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i dati oggettivi per urgenza rilancio pensioni

Nuovi dati oggettivi che dimostrano ancora una volta e in maniera sempre più forte l’urgenza di novità per le pensioni: le diverse situazioni

E’ sempre più urgente la necessità di attuare concretamente importanti novità per le pensioni che siano in grado, finalmente, di ristabilire equità nelle condizioni di vita di famiglie e lavoratori. Se, però, non si ha intenzione di farlo per rispettare e seguire un senso di giustizia, cercano di evitare tragedie, incidenti sul lavoro e morti, di cui le ultime notizie non fanno altro che riferire, quanto meno lo si dovrebbe fare per una serie di dati oggettivi che sono chiari, così come confermano le ultime notizie, e che si riferiscono a:

ennesimi dati sul calo della produzione: povertà in netta crescita negli ultimi dieci anni; maggiore disponibilità degli italiani ad emigrare; stallo dell’occupazione; giovani costretti a rimanere a casa fino a 40 anni; calo demografico; aumento dell’invecchiamento della popolazione attiva.

Calo della produzione, povertà in aumento, emigrazione e impatto sulle novità per le pensioni

Le ultime notizie sull’andamento della produzione in Italia non sono certo confortanti: stando agli ultimi dati resi noti dal centro studi di Confindustria, la produzione industriale è calata a marzo dello 0,4% rispetto allo scorso mese di febbraio. E lo stesso centro studi ha attestato un percorso altalenante della produzione e stimata di lenta risalita. A questi dati si affiancano quelli sulla condizione di povertà assoluta crescente tra gli italiani: allarmanti le ultime notizie secondo cui sarebbero circa 46 milioni le persone in condizioni di povertà, crescente, tra l’altro, anche tra i più giovani. E' chiaro come si tratti di numeri che richiedano politiche attive tali da garantire una ripresa delle condizioni di vita di tutti.

E queste politiche, come spesso abbiamo ripetuto, passano da novità per le pensioni importanti, come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri che avrebbero il duplice beneficio di rilanciare occupazione, soprattutto giovanile, con conseguente rilancio di efficienza, consumi e di avvio di un nuovo ciclo economico positivo. E questo ciclo positivo eviterebbe di portare i tantissimi italiani che stanno decidendo di lasciare il proprio Paese ad emigrare. Stando, infatti, alle ultime e ultimissime notizie, ben l’88% degli italiani si dice pronto ad emigrare all’estero in cerca di nuova occupazione e fortuna, e uno su tre mira alla Germania.

Ultime notizie su andamento occupazione, situazione giovani e nuova urgenza di novità per le pensioni

Anche le ultime notizie relative ai dati sull’andamento dell’occupazione, soprattutto giovanile, in Italia, sono piuttosto allarmanti: la situazione, infatti, sembra del tutto bloccata. A nulla sembra essere valsa la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo che non ha evidentemente sortito i risultati sperati. E alla fine chi ne risente sono i giovani, costretti a rimanere inoccupati a causa della rigidità del sistema attuale che impone una nuova urgenza di revisione. Questa tragica situazione è confermata dalle ultime notizie riportate da un recente rapporto della Fondazione Bruno Visentini, da cui è emerso che se nel 2004 un ragazzo di 20 anni impiegava 10 anni circa per realizzarsi, nel 2020 ne impiegherà 18 e nel 2030 28, con prospettive di raggiungere una piana autonomia a 40 anni.

Ma, come chiaro a tutti, dare a un giovane la possibilità di costruirsi una vita in piena autonomia a 40 anni significa bloccare la crescita di un Paese, anche da un punto di vista demografico, considerando che effettivamente, secondo gli ultimi dati Istat, la popolazione italiana al primo gennaio 2017 ammonta a 60 milioni 579 mila residenti, 86 mila unità in meno rispetto all'anno precedente (-1,4 per mille) e le natalità si confermano in calo costante, con un superamento del livello minimo delle nascite del 2015, pari a 486 mila, da quello del 2016 con 474 mila. Si tratta, tuttavia, di una situazione ovvia considerando che senza occupazione, senza stipendio e mezzi di sostentamento è praticamente impossibile pensare che un giovane possa costruirsi e mantenere una famiglia. E’ necessaria una inversione di tendenza urgente che, proprio partendo dalle novità per le pensioni, dia ai giovani nuove possibilità di accesso al mondo occupazionale, garantendo loro stipendi e opportunità di realizzarsi tanto da un punto di vista professionale quanto da un punto di vista familiare e privato.

Popolazione attiva sempre più anziana a nuova conferma della necessità di novità per le pensioni

La rigidità delle pensioni attuale ha portato, dunque, il mondo occupazione ad essere popolato da lavoratori sempre più anziani e gli stessi dati rivelano che, per esempio nel comparto del pubblico impiego, i giovanissimi under 30 rappresentano solo il 2,7%, meno di 82 mila impiegati; gli under 35 non superano il 6,8% poco più di 205 mila; mentre l'età media degli impiegati ha superato i 50 anni, e, in particolare,

per professori universitari e ricercatori l’età media è di 53,2 anni; per medici l’età media è di 53,1 anni; per i dirigenti l’età media è di 54,4 anni; per gli insegnanti l’età media è di 51,2 anni.

Questi dati dimostrano con chiarezza il motivo del calo efficienza ed efficacia durante l’attività. Calando il numero dei giovani a lavoro, che hanno tutte le adatte conoscenze delle nuove tecnologie per dare spinta all’efficienza, è chiaro che la stessa efficienza sia molto bassa. I numeri parlano chiaro: considerando il valore 100, l’Italia è ferma a quota 94,5, mentre la Spagna arriva a 102,1 e la Germania addirittura a 109,2.

Ed è proprio qui che emerge, ancora una volta, la necessità di introdurre profonde novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, universali per tutti e strutturali, che permetterebbero di risolvere ogni problema attraverso:

rilancio dell’occupazione giovanile; rilancio della natalità; rilancio di efficienza e consumi; rilancio dell’economia in generale.