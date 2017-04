Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 differenze funzionamento tre tipologie per rilancio pensioni

A grandi passi verso la presentazione della domanda di accesso ad mini pensioni con oneri e senza oneri e quota 41, mentre quota 100 come sappiamo è ancora al momento una supposizione nel medio termine che, però , nelle ultime notizie e ultimissime, sta riprendendo l'attenzione che aveva diversi mesi fa. Requisiti e categorie di queste importanti novità per le pensioni sono pressoché pronti e restano solo alcuni dettagli da definire una volta per tutte. Nell'arco di massimo una decina di giorni dovrebbero essere pronti i decreti attuativi e dunque i lavoratori interessati a ritirarsi prima dal lavoro potranno finalmente procedere con calcoli e simulazioni per capirne la convenienza e l'impatto con le tasche. Ma attenzione perché poi non sarà così scontato riuscire ad accedere a quetse novità per le pensioni non è affatto così scontato. Il budget messo a disposizione dall'esecutivo è limitato e, anche possedendo i requisiti per sfruttare uno di questi metodi, il rischio di rimanere alla porta è evidente.

Stando infatti le ultime notizie e in attesa dell'ufficialità, il primo criterio seguito dall'esecutivo nel formulare l'elenco dei beneficiari della mini pensioni sarà quello anagrafico ovvero con gli anziani favoriti sui giovani. A seguire si valuterà la categoria di appartenenza tra disoccupati, lavoratori con disabilità e altro.

Nuovi dettagli sulle novità per le pensioni: mini pensioni con oneri, senza oneri e quota 41

Ci sono poi tre elementi da tenere in considerazione nel nuovo progetto delle novità per le pensioni. Il valore di riferimento su cui si starebbe per chiudere l'intesa con le banche prevede che per accedere al finanziamento bancario assicurato che attiva le mini pensioni si dovrà pagare un tasso annuo nominale attorno al 2,75%. La commissione di accesso al Fondo di garanzia che attiverà il Tesoro per coprire fino all'80% i tre rischi legati al finanziamento delle mini pensioni dovrebbe avere un valore compreso tra l'1 e il 2% ovvero tra lo 0,05% e lo 0,1% l'anno. Infine, le mini pensioni non potrà essere superiore al 90% della pensione certificata e la pensione al netto della rata da restituire non potrà essere inferiore a 700 euro ovvero 1,4 volte la pensione minima.

Nuovi esempi sulle mini pensioni e sulle novità per le pensioni

Non c'è nulla di meglio di un esempio concreto per capire in che modo la novità per le pensioni delle mini pensioni così come è stata finora immaginata in attesa degli atti finali - anticipo Tan 2,75%, costo dell'assicurazione 29%, restituzione in 20 anni - per comprendere l'impatto sulle tasche dei lavoratori e sulle prospettive a breve e nel lungo periodo. Nel caso di pensione netta di 1.400 euro e richiesta delle mini pensioni pari all'85%, l'importo complessivo è pari a 1.190 euro. La variabile più importante diventa allora quella dei mesi di durata della mini pensioni. Ipotizzando che sono rispettivamente pari a 12, 24 e 43, la rata totale con detrazione ammonta a 71, 142 e 255 euro. La nuova pensione netta diventa così pari a 1.329, 1.258 e 1.145 euro. Per facilitare la comprensione dell'impatto, con pensione netta 1.400 euro e 85% di finanziamento delle mini pensioni, la nuova pensione netta diventa

1.329 euro con 12 mesi di durata e rata di 46 euro 1.258 euro con 24 mesi di durata e rata di 91 euro 1.145 euro con 43 mesi di durata e rata di 164 euro

Per quanto riguarda, invece, quota 100 vi sono tre versioni già predisposte due delle quali pure depositate in Aula, ma che sono sempre state bloccate. L'unica non depositata in Aula di questa novità per le pensioni è quell del presidente dell'ente delle Gestione delle Pensioni che è particolare in quanto inserisce delle formule particolari per difendere i diritti dei cosidetti quota 41 o mestieri faticosi, e gli oneri sono più alti arrivando fino al 12%, ma si possono abbassare in base ai criteri di quoziente familiare che non è semplicemente l'Isee ma una serie di formule legate al numero dei figli, reddito, proprietà casa che possono fare arrivare anche fino al 2%-4% gli oneri.

Quota 100, invece, del Comitato per le novità delle pensioni e quella formulata della Lega sono molto simili cambiando, nelle ultime notizie e ultimissi, per alcuni alementi legati ai meccanismi, ma sono più dettagli.