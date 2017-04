Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 esecutivo deve staccarsi dal precedente

Dopo l’alternarsi delle ultime dichiarazioni da parte dell’esecutivo attuale sulle intenzioni di lavoro per i prossimi mesi e per la definizione delle misure da inserire nel nuovo documento di programmazione economica, le ultime notizie sono piuttosto confuse e contraddittorie, tra necessità di misure necessarie per un concreto rilancio dell’economia italiana e nuove strategie di lavoro errate che sembrano prospettarsi al’orizzonte.

Ruolo attuale esecutivo e necessità di staccarsi dal precedente

Servirebbe, infatti, che l’attuale esecutivo abbia il coraggio di portare a compimento quelle misure annunciate solo qualche settimana fa, anche impopolari, con l’obiettivo di avviare concretamente il momento successivo di analisi su ulteriori novità per le pensioni. L’attuale premier, infatti, aveva annunciato di essere pronto a mettere in atto misure, anche impopolari, ma che sarebbero state importanti per ricavare nuovi soldi e per ristabilire equilibrio nel sistema previdenziale ma anche sociale. Tra le misure annunciate:

cancellazione e tagli di bonus e agevolazioni fiscali; revisione di alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni o pensioni di assistenza; estensione della fatturazione elettronica a tutti.

Dalla revisione della spesa pubblica si ricaverebbero 7 miliardi di euro da sommare ai circa 41 miliardi di euro derivanti dall’estensione della fatturazione elettronica a tutti. Senza questi provvedimenti che, come ben si evince, permetterebbero di recuperare un cifra decisamente importante che basterebbe sia per le novità per le pensioni di quota 100, sia per le novità per le pensioni di quota 41 tutti senza alcun onere, e scegliendo, ancora, misure, errate, di sostegno al rilancio dell’occupazione, come un nuovo taglio delle imposte per i nuovi occupati, sulla scia di quanto già erroneamente fatto dal precedente esecutivo, si andrebbe incontro al rischio di cadere nello stesso inutile sbaglio di un errato investimento senza alcun beneficio di contro. Ancora una volta, un inutile spreco di soldi. E in questo caso, contro i 24 miliardi di euro già spesi, la cifra si aggirerebbe intorno ai 15 miliardi di euro.

Le strategie riprese dal precedente esecutivo e impatto su novità per le pensioni

Se, dunque, l’attuale esecutivo non avrà realmente il coraggio di staccarsi dal precedente esecutivo, attuando revisione della spesa e altre misure anche impopolari, preferendo di nuovo il taglio delle imposte per nuove assunzioni, allora rispetto ai fallimenti e ai problemi già postici non cambierebbe nulla e bisognerebbe ricominciare esattamente punto e a capo. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto anche in riferimento alla scelta di aumento dell’Iva e vendita degli enti pubblici che, come riportato dalle ultime notizie, potrebbero essere provvedimenti che porterebbero soldi nel breve periodo ma avrebbero effetti negativi nel medio-lungo periodo, pesando soprattutto, e come sempre, sui comuni cittadini. Stando alle ultime notizie, esattamente come accaduto con la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo nel 2015, anche ora si parlerebbe di eventuale riduzione di cinque punti sulle imposte per le nuove assunzioni, misura che comunque costerebbe 15 miliardi di euro e che per essere attuata porterebbe al blocco di alcune iniziative nel momento successivo per le novità per le pensioni che paradossalmente sarebbero proprio quelle che potrebbe realmente rilanciare l'occupazione.

Ciò che ci si chiede è come ancora, dopo spiegazioni, dimostrazioni, ipotesi verosimili, non sia ancora chiaro quanti benefici porterebbero le novità per le pensioni piuttosto che altre misure pur sempre minime di rilancio dell’occupazione. E soprattutto emerge un altro dato: i soldi per le importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti non ci sono mai ma i 15 miliardi di euro per il nuovo taglio delle imposte sul lavoro si. Come mai? E’ bene sottolineare che, secondo le stime, per le novità per le pensioni di quota 100 servirebbero circa 7 miliardi di euro, 5 per la quota 41 per tutti, complessivamente meno, dunque, dei 15 miliardi per il taglio delle imposte. Perché, dunque, non investire questi soldi, appunto, in novità per le pensioni che, oltre a permettere finalmente ai lavoratori più anziani di collocarsi, di diritto, a riposo, sarebbero la migliore ricetta contro disoccupazione, scarsa efficienza, crescita bloccata?