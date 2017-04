Concorsi pubblici Aprile 2017: Esercito, Marina, Aeronautica e Ata. Lista aggiornata bandi, iscrizioni

Scadenze e modalità di iscrizioni per i concorsi Ata e per volontari in ferma prefissata di 4 anni nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica.

Entrano nel vivo in questo mese di aprile 2017 alcuni dei concorsi più interessanti e la lista dei bandi contenenti requisiti e modalità di iscrizione si allunga. Tra le novità ci sono la disponibilità dei bandi per il concorso Ata in tutte le regioni italiane e il concorso per 2.030 volontari in ferma prefissata di 4 anni nell'Esercito (1.364 posti), nella Marina militare (230 posti) e nell'Aeronautica militare (436 posti) bandito dal Ministero della Difesa.

Concorso Ata: pronti tutti i bandi

La principale novità sul concorso Ata è la pubblicazione dei bandi in tutte le regioni italiane per l'assegnazione di 2.103 di assistente amministrativo, 216 di Dsga, 790 di assistente tecnico, 6.949 di collaboratore scolastico, 87 di cuoco, 81 di addetto azienda agraria, 49 di guardarobiere, 19 di infermiere. Il personale è distribuito per profili professionali, raggruppati in quattro aree, ai quali si accede con requisiti differenti. Per collaboratore scolastico occorre diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Per assistente amministrativo serve il diploma di maturità. Per assistente Tecnico nelle scuole secondarie di secondo grado diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio o laboratori allegata al bando. Per cuoco diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione. E allora:

Concorso Ata 2017 Abruzzo scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Basilicata scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Calabria scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Campania scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Emilia Romagna scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Friuli Venezia Giulia scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Lazio scadenza 10 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Liguria scadenza 12 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Lombardia scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Molise scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Piemonte scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Puglia scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Sardegna scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Sicilia scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Toscana scadenza 19 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Umbria scadenza 14 aprile 2017 Concorso Ata 2017 Veneto scadenza 12 aprile 2017

Concorso Esercito, Marina, Aeronautica: bandi, iscrizioni

Fari puntati sul concorso per 2.030 volontari in ferma prefissata di 4 anni nell'Esercito (1.364 posti), nella Marina militare (230 posti) e nell'Aeronautica militare (436 posti) bandito dal Ministero della Difesa. Possono partecipare i cittadini italiani che

hanno tra i 18 e i 30 anni; sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; godono dei diritti civili e politici e non sono stati raggiunti da imputazioni o condanne; non sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; sono idonei dal punto di vista psico-fisico e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate e non hanno riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol e per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti.