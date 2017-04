Rinnovo contratti statali, dipendenti pubblici: novità della settimana

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto della presidenza del Consiglio che ripartisce il fondo dedicato al pubblico impiego previsto dalla legge di Bilancio. Sono spartiti gli stanziamenti tra tre grandi capitoli: il rinnovo del contratto degli statali, per cui si rende disponibile la prima metà delle risorse necessarie; i finanziamenti per le forze dell’ordine, tra riordino e bonus 80 euro; e le assunzioni straordinarie nelle amministrazioni centrali. Agli incrementi salariali degli statali sono state riservate risorse che portano a 900 milioni di euro per il 2017 e a 1,2 miliardi il budget. Per arrivare a mettere nelle buste paga 85 euro in più medi, come già concordato da esecutivo e forze sociali, manca circa la metà. Soldi che dovrebbero comparire a breve, nei prossimi documenti di Bilancio.

Tra il rinnovo dei contratto dei dipendenti pubblici e nuove assunzioni

Mentre la questione del rinnovo del contratto degli statali prosegue con molta lentezza, l'esecutivo ha deciso di riaprire le porte alle assunzioni per evitare il collasso nei Comuni in difficoltà, proprio per carenza di personale. Lo sblocco del turn over dovrebbe arrivare insieme con il decreto enti locali. Il provvedimento è atteso da tempo e già doveva approdare in Consiglio dei ministri venerdì scorso, ma così non è stato. Si sta ancora ragionando su come e quanto allargare le maglie. Oggi nelle città metropolitane il ricambio è azzerato, nel resto dei municipi è al 25%, a eccezione dei piccolissimi dove il rapporto tra uscite ed entrate è già uno a uno.

Un intervento importante anche per mettere mano all'invecchiamento sempre più diffuso dei ranghi della pubblica amministrazione, dove ormai solo tre dipendenti su 100 hanno meno di 30 anni, con l'età media che ha ormai superato i 50 anni. Sul fronte del turn over l'associazione dei Comuni spinge per portare l'asticella al 75%, ma chi guarda ai conti della finanza locale non sarebbe disposto a oltrepassare il 50%. Di certo lo sblocco sarà spalmato sul biennio 2017-2018, per toccare il 100% nel 2019. Una ipotesi sta nel riprendere la strada tracciata nel decreto Madia del 2014: con il turn over al 60% da subito e all'80% nell'anno successivo.

Un'altra strada, trapelata nei giorni scorsi, prevedeva invece di scaglionare lo sblocco a seconda della dimensione del Comune. Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione spinge per fare presto. Il sottosegretario Angelo Rughetti già nei giorni scorsi ha sottolineato come non ci siano più scuse per non allentare una stretta che va avanti dai tempi della revisione di spesa. Ormai l'operazione di mobilità delle amministrazioni provinciali si è conclusa, ha fatto notare il sottosegretario, sottolineando che la quota di turn over concessa oggi è troppo stretta, con tanti Comuni che sono in sofferenza e il rischio di mettere a repentaglio i servizi.

C'è poi un problema di invecchiamento del pubblico impiego sempre più rapido. Secondo i dati dell'Aran, l'Agenzia che si occupa di statali, gli under 30 che lavorano nella pubblica amministrazione sono il 2,7%. E alzando l'asticella agli under 35 si sale solo al 6,8%.