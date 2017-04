Streaming Inter Sampdoria Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Non sarà facile contro una Sampdoria apparsa in grande forma in queste settimane. Ma l'Inter non ha alternativa alla vittoria se vuole tenere il passo della Lazio e provare ad accorciare sul Napoli

Riprende la corsa dell’Inter che insegue un sogno chiamato Champions League. La squadra di Pioli è al lavoro per affrontare al meglio la prossima sfida contro la Sampdoria, team che negli ultimi tempi ha dimostrato di trovarsi in uno stato di forma eccellente e che potrebbe rappresentare uno degli scogli più difficili da superare per la truppa nerazzurra in questo finale del campionato di Serie A.

L’Inter è attualmente a quota 55 punti a braccetto con l'Atalanta e tra i nerazzurri e il terzo posto, oltre al Napoli, c'è anche la Lazio che sembra avere gli stessi sogni nel cassetto dei milanesi. Sarà necessario non perdere neanche una partita da qui alla fine del campionato soltanto per continuare a sperare di poter raggiungere l'ultimo posto valido per i preliminari della massima competizione europea. I tifosi delle due squadre sono già alla ricerca dei link per poter vedere live gratis Inter Sampdoria sui siti streaming.

Inter Sampdoria occhio a Icardi il grande ex

Sfida molto sentita anche dal capitano e bomber della compagine nerazzurra. Occhio, dunque, a Icardi, il grande ex della sfida, che diede i primi saggi di tutta la sua bravura proprio con la maglia della Sampdoria. Un motivo in più per l'attaccante argentino di dimostrare al mondo e alla sua vecchia squadra tutto il suo valore. Il tecnico Pioli, oltre a Icardi, ritrova anche Medel: i due partiranno dal primo minuto.

Dubbi di formazione per quel che riguarda la difesa, con l'allenatore nerazzurro che deve ancora sciogliere le riserve nel ballottaggio tra Ansaldi, che nelle ultime gare sta dimostrando di star vivendo un buon momento di forma, e Murillo, che ha sempre rappresentato un baluardo della retroguardia nerazzurro ma che nelle ultime uscite è apparso un po' sottotono. A centrocampo ritorna Brozovic e Pioli sta pensando di inserire il serbo in mediana al fianco dell'ormai inamovibile Gagliardini e spostare Joao Mario sulla trequarti, ma Banega non sarà così soddisfatto di tornare in panchina. Infine, Eder, che durante gli allenamenti con la Nazionale aveva manifestato un affaticamento muscolare, sembra aver pienamente recuperato e sarà tra i convocati della sfida.

Inter Sampdoria problemi in attacco per i blucerchiati

Il tecnico Giampaolo, invece, deve fare i conti con i problemi in attacco per i blucerchiati. Muriel sarà sicuramente out, al fianco di Quagliarella dovrebbe esserci il nuovo talento blucerchiato Schick, ma le sue condizioni fisiche sono tutte da valutare. Proprio il calciatore Schick è al centro di una trattativa con l'Inter che avrebbe già offerto alla Sampdoria una cifra che si aggira intorno ai 26 milioni di euro per assicurarsi nella prossima stagione le giocate dell'attaccante blucerchiato. Ma se in attacco il rebus è ancora tutto da decifrare, il tecnico Giampaolo può gioire per i ritorni di Viviano tra i pali e di Praet in mediana.

Dove e come vedere Inter Sampdoria in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo come vedere Inter Sampdoria in streaming. Se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Per esempio si può scegliere di optare per il live gratis streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può scegliere i siti di alcune emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia come Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Australia Special Broadcasting Service.

Inoltre i siti dei bookmakers potrebbero trasmettere ugualmente questa partita. Per provare a vederla bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi con le scommesse.