Sampdoria streaming. Come e dove vedere link

L'Inter sa bene che non può permettersi di guardare in faccia a nessuno e di dover vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato per avere chance di un ribaltone che avrebbe del clamoroso

L’Inter ritorna a correre verso il sogno terzo posto: una chimera lontana, ma che Icardi e compagni vorranno provare a raggiungere almeno fino a che l'aritmetica non ponga fine alle speranze nerazzurre. Il campionato è ancora lungo: mancano ancora nove giornate e i punti in palio sono 27. Se consideriamo come è partita l'Inter e quanto è riuscita a risalire da quando è arrivato il tecnico Pioli, il campionato è ancora tutto da scrivere: ma i nerazzurri sanno benissimo che tra loro e il sogno Champions League ci sono il Napoli, la Lazio e l'ostica Atalanta.

Anche se la rivale più vicina è la Sampdoria, la prossima avversaria dei nerazzurri che, nelle ultime settimane, sta dimostrando di essere una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Ma l'Inter sa bene che non può permettersi di guardare in faccia a nessuno e di doversi prefissare l'obiettivo di vincere tutte le partite da qui alla fine del torneo per poter sperare in un clamoroso ribaltone.

Per adesso i punti di distacco dal Napoli sono otto, un passo falso degli azzurri che saranno impegnati contro la capolista Juventus, in concomitanza con un successo nerazzurro, potrebbe effettivamente riaprire ogni discorso qualificazione alla competizione calcistica più prestigiosa in Europa e garantire alla fine della stagione un pizzico di adrenalina in più. Come e dove vedere questa sfida e quali sono i link migliori per lo streaming sono le domande più frequenti in queste ore di chi sceglierà questa modalità per vedere la sfida.

Inter Sampdoria tanti dilemmi per Stefano Pioli

Buone notizie e tanti dilemmi per Stefano Pioli che, se in un primo momento aveva rischiato di non poter contare su Icardi e Medel, adesso sa di poter affrontare l'ostica Sampdoria con il suo attaccante più prolifico e uno dei suoi incontristi più rocciosi. Rientrati i due allarmi l'allenatore nerazzurro si ritroverà addirittura a dover fare scelte importanti che, come al solito, faranno accomodare in panchina nomi illustri. Il primo ballottaggio riguarderà la difesa, con Ansaldi che sta dimostrando di vivere un momento di forma splendido e che potrebbe rubare il posto a Murillo che, di contro, nelle ultime uscite è apparso un po' sottotono.

A centrocampo ritornerà Brozovic che affiancherà Gagliardini, ormai pedina inamovibile della linea mediana nerazzurra: il rientro di Brozovic non solo corrisponderà con l'esclusione di Knodogbia, ma coinciderà anche con l'esclusione di uno tra Banega e Joao Mario in ballottaggio per un posto da trequartista. E, nonostante le ultime uscite molto convincenti, sembra proprio l'ex Siviglia il più titolato dei due a doversi accomodare in panchina. In attacco, sospiro di sollievo per quel che riguarda Eder, uscito malconcio dopo gli ultimi allenamenti con la maglia della nazionale, ma che appare perfettamente ristabilito per la gara contro la Sampdoria.

Inter Sampdoria Giampaolo e il dubbio Schick

Pochi dubbi di formazione, invece, per il tecnico Giampaolo che, dopo i rientri di Vivano e Praet, potrà contare sulla squadra al completo, fatta eccezione del solo Muriel. Al suo posto, al fianco di Quagliarella, il dubbio è se schierare Patrick Schick, nuovo talento blucerchiato che, ironia della sorte, rientra nei piani dell'Inter con i nerazzurri che avrebbero già offerto a Ferrero la cospicua sommetta di 26 milioni di euro per assicurarsi il cuore, le gambe e i polmoni del giovane talento ceco.

Come e dove vedere Inter Sampdoria in streaming

Inter Sampdoria sarà una sfida che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. Si potrà scegliere come e dove a seconda delle proprie possibilità e delle soluzioni preferite. Quella più immediata è scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view. Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma.

È inoltre possibile imbattersi nei siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali. Anche in questo caso non sempre sarà possibile vedere l’evento prescelto anche a causa di eventuali blocchi geografici seguiti alla mancanza di un pronunciamento omogeneo da parte dei tribunali europei su questa vicenda. Qualche esempio su come vedere la sfida Inter Sampdoria? Ecco alcuni siti che potrebbero trasmettere le immagini della sfida di Serie A: National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.