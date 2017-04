Inter Sampdoria streaming. Siti web. Dove e come vedere

Inter Sampdoria potrebbe essere la sfida della rinnovata speranza. Ovviamente per i nerazzurri visto che i doriani, al di là di qualche singola soddisfazione, come battere la Beneamanta in casa sua, ad esempio, non hanno nulla più da chiedere a questa stagione. E invece no, la squadra di Pioli non vuole fermarsi. Non vuole rassegnarsi al gusto sicuramente meno raffinato dell’Europa League.

L’obiettivo, almeno fino a quando la matematica terrà la porta aperta, sarà sempre quello di puntare al massimo che, in questo caso, è sinonimo competizione calcistica più prestigiosa del continente. Va bene anche dover superare il fastidioso prologo dei preliminari. In questa ottica lo scontro diretto tra Napoli e Juventus offre un’occasione più unica che rara. Sempre nel caso in cui i bianconeri riescano a battere il Napoli.

E che la corazzata nerazzurra faccia lo stesso con un cliente scomodo come sicuramente può essere la Sampdoria di Giampaolo. Una sfida che si potrà vedere in tanti modi differenti tra i quali anche lo streaming scegliendo i siti web che daranno questa opportunità. Che viene preferita da tanti che non vorranno avere limiti, se non la possibilità di usufruire di una connessione ad Internet, su dove e come vedere questa sfida.

Inter Sampdoria Pioli con il 4-2-3-1

Pioli ha deciso di schierare la sua Inter con il 4-2-3-1 anche con la Sampdoria. Un modulo che sembra ormai essere stato ben assimilato dagli interpreti che scendono in campo e che è una garanzia di risultato visto l’incredibile cavalcata che i nerazzurri hanno messo in mostra dall’arrivo del tecnico emiliano.

Rispetto al solito però Pioli probabilmente rinuncerà a Banega che si accomoderà in panchina. Dal primo minuto, stando alle indiscrezioni, dovrebbe scendere in campo Joao Mario. L’unica punta, come ovvio, sarà il grande ex della partita, Mauro Icardi.

Inter Sampdoria Torreira in cabina di regia

L'infortunio di Muriel, unico indisponibile per Giampaolo, mette in rampa di lancio il giovane Schick, obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri, pronto a far coppia con Quagliarella. A centrocampo sarà Torreira a ricevere le chiavi della cabina di regia dorian. Giampaolo dovrà sciogliere poi il nodo che riguarda l’impiego di Linetty o di Praet. Ma il primo sembra partire con qualche metro di vantaggio.

Dove e come vedere Inter Sampdoria in streaming

Dove e come vedere Inter Sampdoria in streaming si staranno chiedendo in tanti.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni o anche l’acquisto di un singolo evento. Infine da provare anche i siti dei bookmaker stranieri che potrebbero trasmettere le partite della Serie A attraverso i propri portali. In tal caso per gli utenti sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa regolarità.