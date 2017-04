Inter Sampdoria streaming quando e come

Icardi ed Eder, due grandi ex della sfida, non potranno lasciarsi andare a facili amarcord. Contro la Sampdoria l'Inter avrà solo un obiettivo: conquistare i tre punti per riprendere il cammino

Inter Sampdoria sarà la pronta occasione per i nerazzurri di rimettersi in moto dopo il pari di Torino che ha parzialmente compromesso la rincorsa nerazzurra al raggiungimento dell’obiettivo prefissato: terzo posto. Ma lo scontro diretto tra Napoli e Juventus, potrebbe riaprire i giochi, in caso di successo bianconero, a patto che la Beneamata sappia rispondere presente all’appuntamento.

Per questo motivo ogni discorso di prospettiva sarà inutile se, nel posticipo della trentesima giornata contro la Sampdoria e davanti al proprio pubblico, i nerazzurri non sappiano imporsi contro i blucerchiati. Icardi, insieme ad Eder grandi ex della sfida, è apparso carico e determinato alla vigilia della sfida. Chissà quale strategia starà costruendo Giampaolo per arginare la furia dell’attaccante argentino e di una squadra che si butterà alla ricerca della vittoria con tutte le proprie forze.

Una sfida da vedere utilizzando tante soluzioni diverse, anche in streaming, quando ormai tutti gli altri risultati saranno conosciuti. Come fare sarà una scelta diversa a seconda delle esigenze

Inter Sampdoria Pioli a caccia dei tre punti

Per l’Inter non potranno esserci più pause. Il finale di stagione dovrà avere l’intensità di un uragano per i calciatori nerazzurri che non dovranno lasciare punti per strada se vogliono dare vigore alle ambizioni europee. Di quell’Europa che assume le sembianze di una coppa con le grandi orecchie.

Per questo Pioli andrà a caccia dei tre punti nella difficile sfida contro la Sampdoria. E potrà farlo nel migliore dei modi. Ristabiliti, infatti, Icardi e Medel che partiranno certamente titolari. Ballottaggio in difesa invece tra Ansaldi e Murillo. Scalpita Brozovic, ma è Joao Mario l’indiziato a scalzare dalla trequarti Banega. Eder, che ha recuperato la piena efficienza fisica, inizierà dalla panchina.

Inter Sampdoria Viviano torna tra i pali

Nei blucerchiati attenzioni rivolte sulle condizioni di Schick, che dovrebbe aver risolto per tempo il fastidio alla caviglia e far coppia con Quagliarella in attacco; invece, Muriel certo assente a San Siro. Viviano torna tra i pali.

Quando e come vedere Inter Sampdoria in streaming

Saranno tantissimi i tifosi, sia nerazzurri che blucerchiati, che si stanno chiedendo quando e come vedere Inter Sampdoria in streaming. Alcuni vorrebbero farlo seduti comodamente sul divano di casa propria oppure nei locali, a casa di amici o ancora sui dispositivi mobili. La soluzione più immediata è quella di optare per Sky Sport e Mediaset Premium che, attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play, offrono questa opportunità gratuitamente solo agli abbonati.

Now TV, invece, permette di acquistare una sola sfida anche a chi non è abbonato a Sky, tenendo invariata la qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la sfida si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si possono ricercare i portali delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Per esempio Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Birmania Myanmar, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.