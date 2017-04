Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 duplice riunione a sorpresa per rilancio pensioni

Nuove riunioni, anche a sorpresa, per rilanciare ulteriori novità per le pensioni importanti e profonde: cosa aspettarsi e prospettive

Nell’attesa di capire come si concluderà effettivamente il percorso di definizione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, relativa agli atti finali, le ultime notizie confermano la programmazione di ulteriori riunioni che affronteranno ancora la questione previdenziale. Con le ultime novità di mini pensione e quota 41, ancora sperimentali e piuttosto limitate a pochi, infatti, la partita sulle novità per le pensioni non è affatto conclusa.

Tutt’altro: si mira ora a raggiungere nuovi obiettivi, definendo, o quanto meno cercando di farlo, novità per le pensioni importanti, universali per tutti, e profonde, in modo da modificare realmente quell’attuale sistema troppo rigido che rappresenta, come confermato dalle ultime notizie sui dati relativi alle condizioni di vita degli italiani, un vero e proprio tappo all’occupazione. Nei prossimi giorni si terranno due riunioni: una nuova tra esecutivo e forze sociali ma già annunciata, e una a sorpresa, tra gruppi Internet e forze sociali.

Nuova riunione tra esecutivo e forze sociali e novità per le pensioni sul tavolo

Giovedì prossimo 6 aprile, come confermano le ultime notizie, si terrà una nuova riunione tra rappresentanti dell’esecutivo e forze sociali, la prima di avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni ma anche di discussione su ruolo, gestione e governance dell’Istituto di Previdenza, in programma però la prossima settimana. La riunione di giovedì, pur se incentrata un unico tema, cioè quello dei giovani, si preannuncia importante per capire:

quali saranno eventuali novità per le pensioni per i giovani, e se ci sarà, come annunciato nei giorni scorsi, una nuova revisione delle imposte sull'occupazione. Questo passaggio è decisamente cruciale perché si capirà quali sono le reali intenzioni dell’esecutivo e l’eventuale iter del momento successivo di analisi delle vere e proprie novità per le pensioni; quali altre riunioni ci saranno e quali saranno gli approcci alle ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere trattate nel momento successivo di analisi come novità per le pensioni di quota 100, cui i tecnici hanno aperto ad una nuova analisi di fattibilità, novità per le pensioni con revisione delle probabilità di vita, novità per le pensioni per le singole casse di categoria; per sapere ulteriori eventuali notizie sugli atti finali relativi alle attuali novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata.

Riunione a sorpresa tra forze sociali e gruppi Internet e rilancio ulteriori novità per le pensioni

Domani, intanto, si terrà una seconda riunione a sorpresa tra Gruppo Online guidato da Occhiodoro e forze sociali, riunione che, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe stata convocata dalle stesse forze sociali. Sul tavolo la richiesta di ulteriori e importanti novità per le pensioni da parte del Gruppo Internet che fino a qualche tempo fa avanzava fortemente la richiesta necessaria di approvazione della novità per le pensioni di quota 41 per tutti e senza oneri, considerando che le attuali norme pensionistiche hanno fortemente penalizzato coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale, a 14-15 anni, e che hanno ora bisogno di specifiche tutele, ora ha aperto anche alla novità per le pensioni di quota 100, per cui ha anche avviato una raccolta di firme. Lo stesso Gruppo, inoltre, ha anche già incontrato i tecnici in precedenza, proprio per sottolineare l’importanza e l’urgenza di approvazione di novità per le pensioni profonde come quota 41 per tutti o di revisione del sistema delle probabilità di vita.

Le richieste di questo gruppo Internet sono condivise dalla maggior parte degli altri gruppi Internet e sarebbe ideale l’organizzazione di un incontro tra forze sociali e tutti i gruppi Internet in modo da capire in maniera specifica le richieste di tutti e i motivi per cui gli stessi gruppi rilanciano in maniera sempre più forte sulle loro proposte di ulteriori novità per le pensioni, per poi presentare in maniera organica e ordinata ogni richiesta anche all’esecutivo. Si tratterebbe di riprendere un percorso di dibattito e discussione già avviato mesi fa con i gruppi Internet che si fanno portatori delle reali esigenze e bisogni dei lavoratori.

Nascono, infatti, come, diciamo, associazioni di cittadini decisamente scontenti e delusi di quanto fatto (o non fatto) finora relativamente alla questione previdenziale, che hanno fortemente puntato il dito contro le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che certo non agevolano i lavoratori stessi, e che chiedono ulteriori modifiche delle attuali regole pensionistiche, in modo da sostenere i lavoratori che auspicano il raggiungimento della loro pensione finale al più presto e favorire, finalmente, un rilancio dell’occupazione giovanile, per dare proprio ai giovani di oggi concrete speranze di crescita e realizzazione, sia professionale che privata.