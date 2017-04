Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rizzo, Balzanelli, Occhiodoro

Tornano ad essere sempre più protagonisti del dibattito previdenziale i Gruppi Internet, già mesi fa piuttosto attivi, quando si discuteva dell’approvazione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che nel corso dei mesi sono stati protagonisti di diverse manifestazioni di protesta e per la richiesta di ulteriori profonde novità per le pensioni e i cui amministratori sono fermamente convinti ad andare avanti su questo percorso di richiesta di novità per le pensioni profonde.

Le ultime posizioni di Rizzo e impatto su novità per le pensioni

Franco Rizzo, amministratore del gruppo Giovani, Lavoro, Pensione, è tra coloro che continua a ribadire la necessità della quota 41 per tutti, senza alcun paletto e senza penalità e per modificare l’attuale sistema ha lanciato una raccolta firme online. Considerando, infatti, che, come confermano le ultime notizie, la legge italiana prevede la raccolta 50.000 firme per depositare un disegno di legge in Parlamento, l’obiettivo del gruppo di Rizzo è proprio quello di raggiungere tale soglia proprio per riuscire, finalmente a far capire al mondo della politica il malcontento dei cittadini, tanto nei confronti delle attuali norme pensionistiche quanto nei confronti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Secondo Rizzo, le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non sono utili né per tutelare lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale o che svolgono occupazioni faticose, nè per rilanciare l’occupazione giovanile, servono ulteriori e reali novità per le pensioni in grado di aiutare i giovani di oggi, privi di speranze, ad entrare nel mondo del lavoro, e aiutare i lavoratori di oggi più anziani e stanchi di collocarsi finalmente a riposo. E proprio per ribadire la richiesta della novità per le pensioni di quota 41 per andare in pensione con 41 anni di contributi senza alcun onere ma anche per la revisione delle probabilità di vita, gli aderenti al gruppo sono stati protagonisti di un grande sit in dinanzi alla sede Rai.

Le ultime affermazioni di Balzanelli e impatto su novità per pensioni

Anche Claudio Balzanelli, coordinatore del gruppo Internet Lavoratori precoci lavoro giovani, è dalla parte di una necessaria revisione dell’attuale sistema, pronto anch’egli a rilanciare prepotentemente sulla novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità e che ha preso nuova manifestazione di protesta contro le attuali norme pensionistiche e le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 tenutasi nella Capitalo lo scorso.

Del resto, come confermano le ultime notizie, Balzanelli ha sempre affermato la necessità di cambiamento delle norme pensionistiche in vigore e da tempo ha avviato importanti iniziative con la magistratura, volte proprio ad approvare importanti novità per le pensioni. L’iniziativa mira a raccogliere quante più denunce possibili da parte dei singoli cittadini, per poi presentarle in tutti i tribunali d'Italia con l’obiettivo di far comprendere l’illegittimità delle decisioni del precedente esecutivo che, non eletto dai cittadini, ha contestualmente dato vita a norme altrettanto illegittime, comprese le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Le ultime posizioni di Occhiodoro e ripercussioni su novità per le pensioni

Continua ad essere particolare protagonista del dibattito sulle novità per le pensioni Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo Lavoratori precoci uniti, che, dopo diversi incontri già avuti con i rappresentanti dell’esecutivo e i tecnici, l’ultimo dei quali tenutosi a marzo, continua a mantenere vivo il dialogo sulle novità per le pensioni con il mondo della politica. Critico nei confronti delle ultime novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41, Occhiodoro spinge per l’approvazione di novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere e di novità per le pensioni di quota 100. E domani, sarà protagonista di un nuovo incontro che si terrà tra forze sociali e il suo Gruppo Internet che, tra le novità per le pensioni, porrà al centro del dibattito la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri.