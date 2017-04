Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 revisione agevolazioni al via

Misure di revisione di agevolazioni ma anche bonus, provvedimenti capaci di recuperare nuovo budget da impiegare per la realizzazione di provvedimenti positivi per tutti, novità per le pensioni comprese, ma anche per cercare di ristabilire equilibrio all'interno dell'attuale sistema previdenziale, sono obiettivi annunciati già da qualche tempo ma che, secondo le ultime notizie, potrebbero effettivamente prendere il via con la definizione del nuovo documento di programmazione economica. Stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, il documento di programmazione economica dovrebbe prevedere il via al piano di revisione delle agevolazioni per famiglie e imprese. Nel mirino oltre 400 agevolazioni con l'assicurazione, però, che non saranno toccate quelle più importanti legate a spese sanitarie o al mutuo. Sembra, dunque, che l’idea di una revisione delle agevolazioni si sia avviata a diventare realtà ma ciò che ci si auspica è:

che non si arrivi solo ad una revisione al ribasso ma al reale impiego del budget in più per gestire meglio le agevolazioni stesse; che questo piano rappresenti un primo passo verso la divisione tra spesa assistenziale e spessa prettamente pensionistica; che il soldi risparmiati possano contribuire in parte anche al rilancio di ulteriori novità per le pensioni.

Piano revisione delle agevolazioni fiscali e chi dovrebbe interessare

La revisione non riguarderà tutti i contribuenti ma solo alcuni di loro. L'idea potrebbe essere quella di legare la revisione delle agevolazione fiscali al valore Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente, calcolato su reddito di pensione e stipendio e patrimonio mobiliare delle stesse famiglie. Se la revisione venisse effettivamente agganciata all’Isee, la riduzione delle agevolazioni colpirebbe soprattutto coloro che hanno un elevato valore Isee. Un primo passo verso una concreta revisione delle agevolazioni potrebbe essere compiuto con quella manovra correttiva che l'Italia deve presentare alla Comunità entro qualche giorno per evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione e si tratta di una prima revisione che dovrebbe interessare, secondo le ultime notizie, le imprese.

Nulla ancora al momento per le famiglie. Si tratta di un provvedimento che, oltre a prevedere risparmi, potrebbe dimostrare alla Comunità la buona volontà nel voler attuare misure importanti e di cambiamento. Per quanto riguarda poi un eventuale secondo passo che riguarderebbe la revisione delle agevolazioni fiscali legata all'Isee e per le famiglie.

Revisione delle agevolazioni e impatto su novità per le pensioni

Con il riordino delle agevolazioni, che riducono il peso delle imposte per molti contribuenti italiani, si potrebbe andare verso un accumulo di risparmi che potrebbero rivelarsi importanti per l'attuazione di altre misure positive per tutti, comprese le novità per le pensioni. Molto dipenderà dal budget che si riuscirà a recuperare e solo allora si potrebbe capire quanti soldi ci saranno per l'attuazione di novità per le pensioni positive per tutti come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri.