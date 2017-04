Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100,quota 41 domani Concorrenza,riunione forze sociali-Comitati,giovedì con esecutivo

Si avviano ad essere vissuti giorni intensi ed importanti che potrebbero rivelare le reali intenzioni dell’esecutivo su ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, potrebbero essere inserite nel nuovo documento di programmazione economica. Sono, infatti, in programma nei prossimi giorni:

ritorno in Aula del Ddl Concorrenza; nuova riunione tra forze sociali e Comitato Internet; nuova riunione tra esecutivo e forze sociali.

Ddl Concorrenza e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Torna domani in Aula il Ddl Concorrenza che, come ormai ben sappiamo,potrebbe rappresentare il primo passo verso l’approvazione di concrete novità per le pensioni. Questo provvedimento, infatti, contiene una norma collegata alle novità per le pensioni che, se approvata, permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi delle singole casse di categorie di anticipare l’età pensionabile. Novità che potrebbe seguire quanto già anticipato dalla novità per le pensioni che già permette di andare in pensione anticipata ai lavoratori iscritti al fondo Ensarco.

Si tratta di una novità per le pensioni che permette di andare in pensione anticipata fino a due anni prima rispetto all’attuale dei 66 anni di età, cioè a 64 anni, accettando una decurtazione sulla pensione del 5% per ogni anno di anticipo in cui si decide di lasciare la propria occupazione. La decurtazione del 5% della pensione finale sarà permanente. Possono beneficiare di questa possibilità, stando a quanto confermano le ultime notizie, solo gli iscritti al Fondo Ensarco che sono:

agenti di commercio e i rappresentanti che, per definizione, operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Riunione forze sociali-Comitato Internet e impatto su novità per le pensioni

E’ in programma domani una riunione, a sorpresa, tra e forze sociali e Comitato Internet, occasione durante la quale, stando a quanto confermano le ultime notizie, gli esponenti del comitato torneranno a rilanciare sulla necessità di approvazione di importanti novità per le pensioni, a partire dalla quota 41 per tutti e senza oneri. Ma non solo: il Comitato sembrerebbe intenzionato anche a chiedere ulteriori novità per le pensioni, tra revisione del meccanismo delle probabilità di vita e novità per le pensioni di quota 100. Si tratta solo dell’ultimo impegno di questo Comitato Internet che da sempre, attraverso iniziative come sit in, manifestazioni e incontri con i tecnici del precedente esecutivo, porta avanti un chiaro dibattito volto alla revisione delle attuali norme pensionistiche, particolarmente critico sia nei confronti di queste ultime quanto nei confronti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, considerate inutili e un’ulteriore presa in giro per i lavoratori.



Riunione tra esecutivo e forze sociali per avvio sella seconda fase su ulteriori novità per le pensioni

Giovedì 6 aprile è, poi, in programma la prima riunione tra esecutivo e forze sociali per l’avvio dell’analisi del momento successivo per ulteriori novità per le pensioni, riunione durante la quale si parlerà di giovani e relative novità, e che sarà molto importante per capire se si farà effettivamente qualcosa per le novità per le pensioni o se saranno confermate le ultime notizie sull’annuncio da parte del Dicastero dell’Occupazione di un nuovo taglio sul costo dell’occupazione. Tra le novità per le pensioni che potrebbero essere discusse nel momento successivo di analisi:

novità per le pensioni per i più giovani; novità per le pensioni delle casse di settore; novità per le pensioni in base al tipo di attività che si svolge; novità per le pensioni di quota 100.