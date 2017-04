Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il DEF si evolve con elementi inediti

A inizio della prossima settimana è in programma la presentazione della prima bozza del nuovo Def, documento di programmazione economico che pone le basi per i provvedimenti destinati a rientrare nella nuova manovra. Si tratta, però, di una prima bozza che sarà suscettibile, quasi certamente, di diversi cambiamenti, considerando il lungo tempo ancora disponibile prima della definizione ufficiale delle misure che dovranno essere inserite nel nuovo Def, del resto, già finora, lo stesso documento si evolve, presentando oggi elementi ancora inediti come:

definizione di coefficienti del benessere; revisione delle agevolazioni a imprese e famiglie; taglio del costo dell’occupazione.

Primo elemento inedito: definizione dei coefficienti del benessere

Le ultime notizie confermano l'annuncio da parte del responsabile del Dicastero dell'Occupazione di una piano di definizione di coefficienti del benessere che, stando a quanto spiegato, permetteranno di definire delle eque e giuste politiche economiche in base alle condizioni di vita dei cittadini italiani. Si tratta di perseguire un obiettivo di equità sociale e inclusione che soddisfi tutti e non scontenti nessuno ma che per essere davvero equo è giusto che venga modulato su criteri specifici. E quali migliori criteri se non indicatori volti a definire il benessere dei cittadini italiani? Per il ministro dell'Economia, è giusto portare avanti un lavoro che permetta a tutti i cittadini di beneficiare delle misure positive e la speranza è che queste misure positive si allarghino a comprendere anche le novità per le pensioni.

Secondo elemento: revisione delle agevolazioni e impatto su novità per le pensioni

Insieme ai coefficienti del benessere, le ultime notizie riportano anche la possibilità di un nuovo piano di revisione delle agevolazioni per imprese e famiglie, revisioni che rientrerebbero in quel piano di cambiamenti negativi che permetterebbero di recuperare nuovi soldi da impiegare in un momento successivo per la realizzazione di provvedimenti positivi per tutti, comprese importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti. Molto chiaramente dipenderà da se davvero questo piano sarà attuato e da quanti soldi verrebbero recuperati. Secondo le ultime notizie, le agevolazioni che dovrebbero essere riviste sarebbero oltre 400, ad esclusione delle più importanti, come quelle collegate a mutui o spese mediche e sanitarie, e nel nuovo Def potrebbe esserci una revisione delle agevolazioni per le imprese, per poi eventualmente ampliare questa novità anche alle famiglie, ma collegandola al valore Isee. Come già spiegato, e non una sola volta, con questo piano di revisione si spera che i soldi risparmiati possano contribuire in parte anche al rilancio di ulteriori novità per le pensioni.

Taglio del costo dell’occupazione e conseguenze per novità per le pensioni

Tra le ultime notizie circolate, annunciate dallo stesso Dicastero dell’Occupazione, la nuova intenzione di portare avanti un nuovo piano di taglio del costo del lavoro per i non occupati, misura che, come riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe un costo ingente, circa 15 miliardi di euro, ma che potrebbe rivelarsi un ennesimo sbaglio, esattamente come già fatto con la norma per l’occupazione approvata dal precedente esecutivo. E’ possibile, infatti, che anche questa novità non serva per rilanciare effettivamente l’occupazione, soprattutto giovanile, o che si riveli una falsa misura positiva, come la nuova norma per l’occupazione che dopo un primo boom non ha più sortito i risultati sperati, e a tutto discapito delle novità per le pensioni. Decisamente più importanti e vantaggiose, con l’impiego della stessa cifra e anche meno, potrebbero rivelarsi invece le novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti, che avrebbero un costo rispettivamente di circa 7 miliardi di euro e circa 5 miliardi di euro.

Ma quelli appena riportati sono ulteriori elementi inediti emersi che potrebbero rientrare nel nuovo Def per cui, però, regna ancora grande incertezza tra , nuovo piano di privatizzazioni, nuovo piano di revisione della spesa pubblica, novità relative al catasto, novità per i voucher, nuovo piano per l’energia elettrica e stesse novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, come quota 100 o revisione delle probabilità di vita. Per le novità per le pensioni molto, se non tutto, dipenderà dalla decisione se davvero si taglierà il costo dell’occupazione o quanti soldi saranno disponibili concretamente.