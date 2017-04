Rinnovo contratti statali, dipendenti publici, forze dell'ordine: domani audizione in Aula sindacati

L'esame del rinnovo dei contratti degli statali arriva finalmente alla Camera, dove domani sono attese le audizioni dei sindacati. Un incontro che si affianca alla svolta più vicina dell'accordo all'Aran, l'Agenzia che si occupa di pubblico impiego, su permessi e distacchi sindacali. Fin qui le regole, certo, ma c'è la gestione del budget, parzialmente stanziato dall'esecutivo, che potrebbe trovare un punto di approdo già nel Documento di economia e finanza. L'aumento promesso ai dipendenti pubblici con la nuova tornata, dopo sette anni di blocco, è di 85 euro medi, ma almeno per questo 2017, l'importo potrebbe essere meno della metà per poi regolarizzarsi solo nel 2018, prossima manovra permettendo. A essere in discussione è sempre e costantemente in discussione sono i margini economici di manovra. Il budget ufficialmente stanziato non è infatti sufficiente per coprire tutte le spese ovvero per finanziare l'aumento pieno per tutti.

Rinnovo contratti statali tra salario accessorio e aumento dello stipendio

E a proposito di pubblica amministrazione, in settimana un passo in avanti potrebbe essere rappresentato dal confronto con le Regioni. L'esecutivo è infatti a caccia di una intesa sul nuovo testo unico del pubblico impiego. Le trattative vedono al centro il salario accessorio. La partita del rinnovo del contratto degli statali va inquadrata in un periodo storico in cui gli stipendi non crescono o lo fanno a un ritmo bassissimo. L'ultimo aggiornamento dell'Istat sulle retribuzioni contrattuali segna infatti un incremento su base annua di appena lo 0,3%. Sempre a febbraio l'inflazione risultava all'1,6%. In pratica i prezzi corrono cinque volte più velocemente. In ballo c'è il potere d'acquisto, il reddito reale, che di certo non beneficia di un allargamento della forbice tra carovita e buste paga. E per gli statali il congelamento dura da oltre sette anni.

Ecco allora che per ribaltare la situazione la strada più a portata di mano sta nel rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Quanto ai prezzi, a marzo hanno fatto segnare un lieve rallentamento, con un assestamento all'1,4%. Già per aprile, però, le attese sono al rialzo. Insomma dopo anni di potere d'acquisto in positivo, anche se solo per effetto della deflazione, dovremmo abituarci ad almeno qualche mese in controtendenza. D'altra parte già a dicembre prezzi e retribuzioni si erano portati alla pari, a gennaio il divario era ormai chiaro e a febbraio è arrivata la conferma. A questo punto le aspettative per gli aumenti nella pubblica amministrazione non possono che salire come chiedono i sindacati.

In Italia l'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat ha segnato un calo tendenziale in linea con il rallentamento già certificato dai dati diffusi sull'inflazione in altri Paesi europei. Sono in tanti a fare però notare come i prezzi al consumo ancora non evidenzino segnali convincenti di una tendenza al rialzo e che l'inflazione di fondo, al netto delle componenti energetica e alimentare, continua a essere debole.