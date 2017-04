Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 segnali chiarificatori da due iter economici

Misure correttive per la Comunità e nuovo documento di programmazione economico importanti per eventuali ulteriori novità per le pensioni

Dalla presentazione delle misure di sistemazione dei conti che l’Italia dovrà presentare alla Comunità e dalla presentazione della prima bozza del nuovo documento di programmazione economica si attendono eventuali segnali chiarificatori sul futuro delle novità per le pensioni. Nonostante si parli di avvio di un momento successivo per l’analisi di ulteriori novità per le pensioni in grado di modificare gli attuali requisiti pensione richiesti che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, anche se non nella prima stesura che già a giorni sarà presentata, e sono già in programma prime riunioni tra esecutivo e forze sociali proprio per discutere di queste ulteriori novità per le pensioni, il budget sarebbe comunque ancora ristretto per affermare con certezza che saranno inserite novità per le pensioni importanti nel nuovo documento di programmazione economica.

Primo iter per Comunità e conseguenze per novità per le pensioni

Il primo iter che si guarda con particolare attenzione è quello relativo alle misure di correzione dei conti chieste al nostro Paese dalla Comunità, una manovrina da 3,4 miliardi di euro che dovrà essere presentata per evitare che venga aperta una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Se, infatti, questo avvenisse, avrebbe solo conseguenze negative, non solo su novità per le pensioni in Italia, ma su ogni altro importante provvedimento che l’Italia ha intenzione di portare avanti per rilanciare la crescita dell’economia. Dalla presentazione di queste misure correttive, stando a quanto riportano le ultime notizie, si potrà capire se l’intenzione è quella di lavorare seriamente a interventi importanti o se si faranno solo giocchini contabili per far quadrare i conti. Il ministro dell’Economia qualche tempo fa ha presentato alla Comunità diverse ipotesi di correzioni ma le ultime notizie parlano di una novità, vale a dire possibilità di coprire un terzo delle misure richieste dalla Comunità con un miliardo di euro da destinare alle zone terremotate di Italia e che lascerebbero all’Italia solo 2,4 miliardi di euro per completare le correzioni richieste.

Secondo molti, però, si tratta di una misura che potrebbe avere un effetto boomerang perché con questo giochino contabile si potrebbe evitare in un primo momento la procedura di infrazione e relativi rigidi controlli finanziari che verrebbero avviati sull’Italia da parte della stessa Comunità, ma in un secondo momento potrebbe avere solo conseguenze negative, sia perché per il terremoto sono stati stanziati 7 miliardi di euro non ancora arrivati, sia perché c’è il rischio di mantenere comunque alto il debito pubblico, sia perché la credibilità italiana è sempre più in discussione agli occhi della Comunità, soprattutto per l’operato recente del nostro ministro dell’Economia ma anche per le ultime notizie sull’accusa da parte della Comunità del mancato utilizzo di miliardi di euro concessi al nostro Paese per dare nuova spinta agli investimenti, in realtà non aumentati.

Secondo iter documento di programmazione economica a conseguenze per novità per le pensioni

Altri segnali chiarificatori sulle intenzioni di lavoro dell'esecutivo potrebbero arrivare dalla presentazione della prima bozza def, che come confermano le ultime notizie dovrebbe arrivare il 10 aprile, preannunciando alcune delle misure che rientreranno poi nella nuova manovra. Ma si tratta di una prima bozza decisamente suscettibile di cambiamenti perché, come sappiamo, le vere e proprie discussioni sulle misure della nuova manovra inizieranno, come al solito, dopo l’estate. Se inizialmente si parlava della possibilità di inserimento nel nuovo def di ulteriori novità per le pensioni del momento successivo di analisi, nei prossimi giorni si capirà se effettivamente soldi disponibili saranno lasciati come budget per le stesse novità per le pensioni o no.

Le ultime notizie suggeriscono che potrebbero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica:

il riordino delle agevolazioni fiscali per le imprese; rinnovo dei contratti pubblici con risorse pari a 1,2 miliardi di euro; lotta all'evasione fiscale.

Ma a queste eventuali misure si aggiungono le ultime notizie rese note dallo stesso Dicastero dell’Occupazione che avrebbe parlato della possibilità di un nuovo taglio delle imposte per i nuovi occupati. Per questa misura, secondo le stime, servirebbero ben 15 miliardi di euro, che, però, esattamente come già accaduto con la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, rischiano di rivelarsi sprecati, perché non c’è certezza di un concreto rilancio dell’occupazione attraverso questo provvedimento, tanto quanto sarebbe rilanciata investendo 7 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 100 o circa 5 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti.