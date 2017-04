Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rossi, Pisapia, Speranza

La prima riunione del nuovo Movimento democratico progressista, tenutasi a Napoli, ha dato ufficialmente il via al cammino di questa nuova forza politica nata per ridare al centrosinistra quel senso di valorei proprio della sinistra che ultimamente, come hanno detto i suoi fondatori, sembrava essersi perso.

Le ultime affermazioni di Rossi e impatto su novità per le pensioni

In occasione della prima riunione del neo nato Movimento democratico progressista, il governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, uno dei fondatori del nuovo Movimento insieme a Roberto Speranza tra gli altri, si è espresso su ultime notizie relative alle misure correttive da 3,4 miliardi di euro da presentare alla Comunità per evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione e sull’impiego delle nuove tecnologie. Aprendo ad un sistema di collaborazione tra membri politici del nuovo Movimento e cittadini che saranno coinvolti in iniziative e discussioni, assicurando che sarà accolto con grande benevolenza ogni risultato delle consultazioni, Rossi ha chiaramente affermato come sia difficile trovare i soldi per mettere a punto quella piccola manovra dal presentare a breve alla Comunità.

Ma proprio per recuperare ulteriori soldi, proprio il governatore della Toscana, Enrico Rossi, possibile leader dei nuovi democratici e progressisti, come riportano le ultime notizie, ha anche parlato della possibilità di introduzione di una patrimoniale da applicare sui trattamenti pensionistici più elevati, misura che potrebbe servire per recuperare nuovi soldi da pensioni e stipendi più alti per una nuova ed equa redistribuzione delle risorse economiche e per permettere di avere denaro a disposizione per un rilancio di novità per le pensioni ben più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, come quota 100, che lo stesso Rossi da sempre sostiene.

Le ultime affermati di Pisapia e ripercussioni su novità per le pensioni

L'obiettivo espresso da Rossi di 'ricostruzione' del centrosinistra attraverso il recupero di una serie di valori propri che sembravano essere stati abbandonati è stato ripreso, proprio nel corso della riunione del Movimenro democratico e progressista, anche dall'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che ha chiaramente affermato come l'impegno comune del nuovo Movimento, insieme ai cittadini, deve essere volto proprio alla ricostruzione di un sano centrosinistra. E' necessario impegnarsi, infatti, per permettere al nostro Paese di tornare a crescere e agli italiani di poter tornare a vivere in condizioni migliori. Si tratta di condizioni migliori e nuovo benessere che, secondo Pisapia, passano anche da misure per le famiglie e novità per le pensioni. Per Pisapia è necessario lottare contro precarietà e indigenza, attraverso rilancio di occupazione e aiuti per i più indigenti, ricorrendo al rilancio di novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero il duplice vantaggio di rilanciare l’occupazione giovanile e produttività, e quindi economica in generale.

Le ultime posizioni di Speranza e conseguenze per novità per le pensioni

La fondazione ufficiale del nuovo Movimento Democratico e Progressista anche per Roberto Speranza rappresenta un nuovo inizio, una sfida che si pone l'obiettivo di garantire democrazia, occupazione e uguaglianza. E per raggiungere questi obiettivi sono importanti novità per le pensioni, come quota 100 o revisione completa dell’attuale sistema per le pensioni, che sarebbero vantaggiose per dare nuovo slancio all’occupazione giovanile e rilanciare, allo stesso tempo, anche l’economia in generale. La necessità per Speranza è andare oltre quelle novità per le pensioni attuali di mini pensione e quota 41, che aiutano, in parte, solo chi è già vicino alla pensione, o chi è già in pensione ma percepisce trattamenti troppo bassi.

E’ necessario pensare ai giovani di oggi, che vivono il dramma della precarietà che non assicurerà loro un buon futuro. L’intento, generale, è quello di concentrarsi sui problemi della gente e in merito ai giovani, che, secondo quanto previsto dalle attuali regole pensionistiche, percepiranno una pensione dignitosa solo se avranno una carriera lavorativa continue e con adeguati stipendi, cose che le ultime notizie confermano non essere così, è necessario definire meccanismi in grado di garantire una adeguata prestazione pensione ai giovani, anche attraverso una revisione delle regole del sistema attuale.