Samsung Galaxy S8: prezzi migliori siti online e negozi, offerte Wind, Vodafone, Tim, 3 Italia in abbonamento. Dove si può provare

Solo dal 28 aprile il Samsung Galaxy S8 sarà ufficialmente acquistabile nei negozi italiani. Ma gli operatori telefonici Wind, Vodafone, Tim, 3 Italia si sono già mossi in anticipo elaborando le prime offerte da una parte e aprendo la fase delle preordinazioni dall'altra. Il tutto mentre le principali catene di vendita di prodotti di elettronica di consumo, da Mediaworld a Euronics, offriranno l'opportunità di provare e vedere in anteprima il Samsung Galaxy S8 prima della vendite vere e proprie A caratterizzare lo smartphone di punta è poi il prezzo di base, pari a 829 euro ovvero 100 euro in più rispetto a quello di listino del Samsung Galaxy S7.

Wind

L'operatore arancione prova a spingersi oltre e allestisce un concorso per portarsi a casa il Samsung Galaxy S8 senza spendere un solo euro. O meglio, occorre effettuare una ricarica del credito e sperare nella dea bendata. Se il proprio nome rientra tra i tre sorteggiati allora il gioco è fatto. Ci sono però alcune condizioni da rispettare per prendere parte a questa iniziativa che rimane in vigore fino al 12 aprile:

l'importo minimo della ricarica è di 10 euro; è possibile effettuare fino a un massimo di 5 ricariche al giorno; la partecipazione è possibile solo per chi ricarica via App Veon, App MyWind, sito web www.wind.it, sito mobile m.wind.it e i servizi di autoricarica di www.wind.it. è possibile pagare la ricarica con carta di credito, PayPal, addebito su conto telefonico Wind e BancoPosta online.

Vodafone

Per acquistare a rate il Samsung Galaxy S8 con Vodafone ci sono due tariffe:

RED Start RED Maxi

La prima comprende minuti e sms llimitati, roaming incluso in Europa e negli Stati Uniti, 4 GB di traffico web più 2 GB in regalo in caso di aggiunta di un altro smartphone. Il contributo iniziale è di 199,99 euro mentre la rata ogni 4 settimane ammonta a 34 euro. Con RED Maxi sono due le differenze: sono 8 GB con cui navigare e la rata sale a 39 euro. Anche in questo caso ci sono due aspetti di cui tenere conto: la promozione sui piani RED rimane in vigore fino al 14 aprile e il vincolo contrattuale è di 30 rinnovi. In alternativa, Vodafone permette di acquistare il device subito e a prezzo pieno a 829,99 euro. Sulla nuova SIM viene attivata la tariffa Vodafone 25 che prevede 25 centesimi al minuto con 20 cent di centesimi alla risposta (con scatti anticipati da 60 secondi) per le telefonata, 29 centesimi per ogni sms, 1,30 euro per ogni mms, 50 centesimi al minuto a videochiamata verso i numeri Vodafone e 1,50 euro al minuto verso altri operatori.

Tim

Oltre alla possibilità di acquisto in una soluzione unica (a 829,99 euro), Tim propone l'acquisto del Samsung Galaxy S8 con 48 rate a 719,52 euro ovvero 14,99 euro ogni 4 settimane, ma solo se a casa è già presente una linea Tim. Nel pacchetto sono compresi 60 GB di traffico web 4G per 30 giorni e una Tim Card con 5 euro di traffico prepagato.

3 Italia

3 Italia ha creato una sezione specifica sul suo siti web per la preordinazione dei nuovi Samsung. Display da 5,8 pollici con risoluzione 2.960 x 1.440 (quad HD+), a spingere il top di gamma del produttore asiatico ci pensa un chip octa core (quad core 2.3 GHz + quad core 1.7 GHz) con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD o microSDHC fino a 256 GB. La fotocamera posteriore è da 12 megapixel con Dual Pixel Camera, stabilizzatore ottico dell'immagine, f 1.7, AF con FlashLED, Zoom digitale 8x, HDR automatico; quella anteriore da 8 megapixel con f1.7, AF, HDR automatico. Equipaggiato con sistema operativo Android 7.0 Nougat, la batteria del Samsung Galaxy S8 è da 3.000 mAh, il comparto connettività si compone di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, USB On-The-Go e NFC.