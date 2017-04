Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 disoccupazione cresce ancora senza rilancio per le pensioni

Meno disoccupazione, stando alle ultime notizie, ma senza troppo entusiasmo: a fronte di una disoccupazione che, come si dice, diminuisce, vi è un aumento dei giovani inattivi, ciò significa che la disoccupazione in calo è solo apparente. Non vi è, infatti, una crescita dell’occupazione tra i giovani e i dati resi noti dalle ultime notizie lo confermano.

Ultimi dati su andamento della disoccupazione in Italia

Le ultime notizie attestano che negli ultimi tre mesi si sono registrati meno 86mila giovani disoccupati, ma più 86mila giovani inattivi. A febbraio la disoccupazione giovanile ha toccato il livello più basso, scendendo dell'1,7% al 35,2%, da agosto 2012, risultato che ha fatto esprimere grande soddisfazione all’ex premier ed ex segretario del centrosinistra, convinto del fatto che questo risultato possa essere condotto alla norma per l’occupazione da lui introdotta due anni fa. Ma si tratta di una soddisfazione che potremmo definire apparente, considerando che proprio la nuovo norma per l’occupazione non ha prodotto i risultati sperati e che la disoccupazione che, come si è detto, è particolarmente scesa, in realtà è accompagnata da un aumento dei cosiddetti inattivi, di coloro che cioè non hanno una occupazione e hanno smesso di cercarla perché particolarmente sfiduciati dalla situazione attuale. Stando agli ultimi dati Istat, infatti, se aumenta l’occupazione tra le persone d'età compresa tra i 15 e i 24 anni, sono aumentate di 38mila unità gli inattivi. Ciò significa che i giovani non risultano più nella schiera dei disoccupati, che quindi viene attestata in calo, perché concretamente non cercano più lavoro, scomparendo quasi dal quadro del mondo occupazione.

In particolare, l'aumento degli inattivi risulta molto evidente per la fascia d'età più bassa e tra gli uomini, mentre calano leggermente le donne e coinvolge tutte le classi di età ad eccezione degli over 50. Paradossalmente, come riportano le ultime notizie, è proprio in questa fascia di età che l’occupazione aumenta, effetto delle attuali norme pensionistiche che costringono i lavoratori a rimanere sempre più a lavoro, ritardandone l’uscita e chiudendo letteralmente le porte di ingresso al mondo occupazione ai più giovani. Ed è proprio questo meccanismo che blocca il ricambio generazionale a lavorare e sostiene il concreto aumento dei non occupati.

Rilancio necessario di novità per le pensioni ed effetti su occupazione ed economia

Alla luce delle ultime notizie su dati che oggettivamente continuano a riportare una situazione occupazionale per niente positiva nel nostro Paese, ciò che emerge è una urgenza di approvazione di modifiche dell’attuale sistema con novità per le pensioni profonde, come quota 100, quota 41 per tutti senza oneri, o revisione del meccanismo delle probabilità di vita, che riescano ad invertire le attuali tendenze negative, sia per quanto riguarda l’occupazione sia per quanto riguarda produttività e consumi. Solo attraverso meccanismi in grado di dar vita ad un turn over a lavoro si potrebbe innescare quel ciclo economico positivo che, passando appunto da profonde novità per le pensioni, porterebbe a contestuale rilancio di:

occupazione giovanile, attraverso i prepensionamenti dei lavoratori più anziani; produttività, derivante dall’impiego di più giovani, maggiori conoscitori delle nuove tecnologie che spingo l’efficienza; consumi, attraverso l’erogazione di stipendi ai disoccupati di oggi che non hanno soldi da spendere e di pensioni per chi finalmente si collocherà a riposo.

Questi risultati positivi si potrebbero raggiungere, come sopra detto, solo con l’introduzione di importanti novità per le pensioni, soprattutto alla luce delle ultime notizie sui fallimentari tentativi di cambiamento del mondo occupazionale con la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo. Dopo un primo momento di boom di assunzioni a tempo indeterminato, infatti, tutto è rimasto in stallo, dopo aver investito, complessivamente, ben 24 miliardi di euro, forse in modo fallimentare. Meno ne sarebbero serviti per la novità per le pensioni di quota 100 (circa 7 miliardi di euro) e per la quota 41 per tutti senza penalità (circa 5 miliardi di euro) che avrebbero permesso quei cambiamenti strutturali delle attuali norme pensionistiche tanto richieste e auspicate ormai da anni.

Nulla di concreto mai fatto per novità per le pensioni e veri motivi

Ma nulla è stato fatto in tal senso e il paradosso è che, stando a quanto riportano le ultime notizie, la scelta per dare nuovo slancio all’occupazione, ancora una volta, potrebbe rivelarsi fallimentare. Secondo quanto riportano le ultime notizie, infatti, al vaglio dell’esecutivo vi sarebbe un taglio del costo del costo del lavoro per i neo occupati, misura che dovrebbe avere un costo di 15 miliardo ne servirebbero per importanti novità per le pensioni che avrebbero per importanti novità per le pensioni che avrebbero il triplice vantaggio di rilanciare occupazione, produttività ed economia in generale. Perché, allora, continuare a seguire una strada che già si preannuncia inutile piuttosto che cambiare le pensioni per dare nuova spinta allo sviluppo? La riflessione che potremmo fare è che forse nulla davvero cambierà per le pensioni fino a quel 2021 entro il quale, stando a quanto stimato, si dovrebbero recuperare quegli 80 miliardi di euro circa garantiti dalle attuali rigidissime regole pensionistiche, motivo per il quale il responsabile del Dicastero dell’Economia è da sempre contrario all’approvazione di novità per le pensioni: le regole attuali sono le uniche che riescono a garantire ancora sostenibilità finanziaria al nostro Paese ben lontano dall’uscire dalla crisi.