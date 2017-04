Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Proietti, Furlan, Pedretti

Una ritrovata forza nel mondo politico per tornare a far effettivamente valere richieste e obiettivi dei lavoratori: stando alle ultime notizie, le forze sociali, all’indomani delle recenti vicende su esito della questione voucher, aboliti, ingresso nel favoloso mondo dell’esecutivo di alcune ex sindacaliste, dal ministro dell’Istruzione, al vice ministro del Dicastero dello Sviluppo economico, sembrano avviate a ricoprire quel vecchio ruolo che ha sempre contraddistinto la forza dei lavoratori ma che negli ultimi periodi sembrava essersi persa. E la speranza è questa ritrovata forza possa avere impatti positivi anche sulle novità per le pensioni, considerando che le ultime notizie sulle recenti novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 hanno chiaramente dimostrato come la battaglia delle forze sociali per l’approvazione di modifiche dell’attuale sistema non sia stata poi tanto dura. Si tratta, infatti, di novità per le pensioni ancora sperimentali, ancora per pochi, ancora deludenti per i lavoratori che, invece, attendevano novità per le pensioni più importanti come quota 41 per tutti senza oneri o novità per le pensioni di quota 100.

Le ultime posizioni di Proietti e impatto su novità per le pensioni

Novità per le pensioni di quota 100 e ulteriori novità per le pensioni importanti da portare avanti in un momento successivo di analisi per riuscire ad inserirle nel nuovo documento di programmazione economica: decisamente chiare le ultime posizioni Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che, tra le altre cose, sostiene anche la necessità di un adeguamento del valore dei trattamenti pensionistici che nel nostro Paese sono decisamente troppo bassi rispetto a quelli attestati dalla media europea. Il cammino verso questi importanti cambiamenti per le pensioni, nonostante sempre più chiaro e urgente, sembra ancora decisamente lungo e difficile.

Le ultime affermazioni della Furlan e impatto su novità per le pensioni

Pronta a sostenere e portare avanti importanti novità per le pensioni per sostenere occupazione giovanile, insieme ad una battaglia per la diminuzione del peso fiscale sui lavoratori, la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan. Dalle sue ultime affermazioni è chiaro come il percorso finora seguito dalle forze sociali non sia stato proprio soddisfacente, tanto da aver annunciato una sorta di cambio di rotta e di essere pronta a rimettere al centro dell'attenzione di impegni e lavoro le questioni di valore di stipendi e pensioni, perchè salari e pensioni basse non contribuiscono affatto nè ad assicurare condizioni di vita dignitose nè a rilanciare l'economia, insieme a profonde novità per le pensioni, come la quota 100, capaci di dare avvio ad un nuovo ciclo economico produttivo, tra nuova spinta a occupazione giovanile, produttività e consumi.

Le ultime posizioni di Pedretti e conseguenze per novità per le pensioni

Convinto della necessità di una urgente revisione dell’attuale sistema, dalla parte di chi richiede con particolare forza un generale abbassamento dell’età pensionabile per tutti, Ivan Pedretti della Cgil, che, secondo le ultime notizie, incita a stringere i tempi sulla chiusura della partita relativa alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui sono ancora attesi gli finali ufficiali, per poter finalmente concentrarsi sull’avvio concreto del momento successivo analisi di ulteriori novità per le pensioni. Per Pedretti la revisione dell'attuale sistema, con abbassamento dell'età pensionabile, è fondamentale per rilanciare l'occupazione, soprattutto, giovanile, a tutto vantaggi di nuova crescita di produttività e consumi.