Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 nel piano nazionale strategico

Sarà interessante capire se effettivamente cosa ci sarà nel nuovo Onr: stando alle ultime notizie, al momento si parla di un nuovo piano di revisione della spesa pubblica da cui recuperare alcuni miliardi che potrebbero essere poi reimpiegati in ulteriori provvedimenti positivi per tutti, comprese le novità per le pensioni importanti, ma, stando alle ultime e ultimissime notizie, non vi sarebbe nulla proprio in merito alle stesse novità per le pensioni e queste ultime notizie sono decisamente contrastanti con gli annunci di un avvio di un momento successivo di analisi su ulteriori novità per le pensioni.

Nuovi dubbi e perplessità su momento successivo per novità per le pensioni e situazione

Il Pnr potrebbe essere presentato contestualmente al nuovo documento di programmazione economica che, come ben sappiamo, pone le basi per i provvedimenti che dovranno essere inseriti nella nuova manovra e proprio fino a qualche settimana fa si diceva che lo stesso nuovo documento di programmazione economica avrebbe potuto contenere novità per le pensioni, anche se non nella prima stesura. Troppo stretti i tempi, considerando che la presentazione è attesa per la prossima settimana ma di ulteriori e profonde novità per le pensioni non se ne ha nemmeno l'ombra. Nei prossimi giorni, infatti, inizieranno le discussioni tra esecutivo e forze sociali proprio per discutere di ulteriori novità per le pensioni anche se le ultime notizie da parte del Dicastero dell'Occupazione riportano la priorità di una nuova ipotesi di ulteriore taglio dell'occupazione per i neo occupati.

Ma si tratta di una novità non ufficiale e che arriva dopo le ipotesi di novità per le pensioni che dovrebbero essere affrontate in un successivo momento di analisi, come:

novità per le pensioni per i giovani; novità per le pensioni per le singole casse di categoria; novità per le pensioni di quota 100.

Misure suscettibili di cambiamenti e cosa aspettarsi davvero per novità per le pensioni

Il nuovo Pnr, stando a quanto riportano le ultime notizie, potrebbe contenere un nuovo decreto per la concorrenza, la riforma del catasto, tagli del costo dell’occupazione, eventuale alleggerimento della pressione fiscale per sostenere l’occupazione femminile, chiusura della partita per il comparto pubblico, nuova revisione della spesa pubblica. Ma si tratta di misure suscettibili di cambiamento, soprattutto con un nuovo esecutivo nel caso in cui si andasse davvero ad elezioni politiche anticipate. In tal caso, infatti, sarebbero fondamentali le importanti novità per le pensioni che diventerebbero una variabile cruciale per rilanciare concretamente la crescita dell’Italia.

E le ultime notizie su andamento dell’occupazione, non proprio in aumento come attestato considerando l’alta crescita degli inattivi, cioè coloro che non hanno un impiego ma che non ne cercano nemmeno uno nuovo; sulle condizioni di forte indigenza in cui sono costrette a vivere milioni di persone in Italia; e l’andamento della produttività italiana, decisamente bloccata, impongono la necessità di attuazione di quelle vantaggiose novità per le pensioni profonde, come quota 100, che ancora molti considerano la migliore soluzione pensionistica per tutti, o quota 41 per tutti senza alcun onere, che avrebbero diversi vantaggi, dallo sblocco della disoccupazione grazie al ricambio generazionale che tramite prepensionamento dei lavoratori più anziani creerebbe nuovi posti di lavoro in cui impiegare i più giovani che, a loro volta, esperti conoscitori delle nuove tecnologie, rilancerebbero, contestualmente, produttività e consumi, dando il via ad un deciso positivo ciclo economico.