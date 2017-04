Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la svolta delle forze sociali per un reale rilancio pensioni

Le forze sociali pronte ad assumere un nuovo ruolo e rafforzare le loro posizioni: finora, infatti, le forze sociali non hanno dimostrato la forza messa in campo per questioni come l’abolizione dei voucher per le novità per le pensioni e l’intesa con l’esecutivo sulle ultime novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41, ancora troppo limitate e per pochi e sperimentali, che, come sostenuto da tanti, tendono a sostenere più gli istituti di credito che i lavoratori stessi, ne è una dimostrazione. Tutto, infatti, contrariamente a quanto si aspettavano i lavoratori, è stato accettato in maniera abbastanza piatta. Ma sembra che qualcosa stia cambiando.

Nuova svolta delle forze sociali per un rilancio delle novità per le pensioni

Stando alle ultime notizie, infatti, dalla prossima riunione con i Comitati cittadini territoriali e online, in programma oggi, dopo le ultime notizie su una serie di segnali di malcontento e proteste da parte dei cittadini e su recenti dati e statistiche sull’andamento dell’occupazione che non cresce, è possibile aspettarsi una reale svolta con una manifestazione grande e unica per le pensioni che finora è mancata, contrariamente a quanto organizzato in questo ultimo periodo su altri fronti, come le grandi e violente proteste dei tassisti, o con uno sciopero generale che, per quanto riguarda le novità per le pensioni, è stato da tempo annunciato ma mai fatto. La nuova riunione tra forze sociali e Comitati cittadini territoriali e online sarà una nuova occasione, stando a quanto riportano le ultime notizie, per gli esponenti del comitato di un nuovo e forte rilancio della necessità di importanti novità per le pensioni come:

quota 41 per tutti e senza oneri; revisione del meccanismo delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 100.

E le richieste da parte del Comitato, unite alla nuova forza che le forze sociali sembrano aver finalmente messo in campo, potrebbero rappresentare una vera a propria svolta per un concreto rilancio delle importanti e profonde novità per le pensioni.

Nuovo potere delle forze sociali e impatto su novità per le pensioni

Dal risultato della consultazione popolare dello scorso dicembre, alla battaglia contro i voucher, al peso sempre più importanti di membri dell’esecutivo, come il ministro dell’Istruzione e il vice al ministero dello Sviluppo economico, le forze sociali hanno dimostrato che, quando vogliono, sanno benissimo come portare avanti le lotte per ottenere ciò che vogliono a tutto vantaggio di cittadini e lavoratori, una lotta che, evidentemente, finora non è stata affatto portata avanti per l’introduzione di quelle profonde novità per le pensioni che gli stessi lavoratori da mesi, se non anni, chiedono e che le forze sociali non sembrano aver mai praticamente sostenuto. E i risultati dell’accordo sull’avvio delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 lo dimostrano.

Ma ora, probabilmente, cambieranno intenzioni e direzioni: le ultime notizie, infatti, si concentrano su un annunciato ritorno delle forze sociali sulla scena politica all’inseguimento di nuovi obiettivi volti a far riconquistare ad esse stesse il loro naturale peso di parte forte cui cittadini e lavoratori possono affidarsi per godere di migliori condizioni di vita e lavoro. Obiettivo raggiungibile solo attraverso introduzione di importanti novità per le pensioni. E dalle prossime riunioni, che daranno anche avvio al momento successivo di fattibilità di ulteriori novità per le pensioni, potrebbero emergere nuovi segnali.