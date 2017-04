Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 primo atto alleanza Mdp-Pentastellata

Primo atto di possibile alleanza tra Mpd e pentastellati, ultime notizie su sviluppi e conseguenze per novità per le pensioni

Tra annunci, conferme e smentite, sono diverse le ultime notizie che si susseguono sulla eventuale, inedita alleanza tra Mpd e pentastellati, una unione che potrebbe rivelarsi molto importante per l’attuazione reale e concreta di importanti novità per le pensioni. Ma non solo: questa nuova alleanza potrebbe anche mettere in crisi sia l’attuale maggioranza sia la possibilità di un eventuale accordo con la Lega, che ne resterebbe tagliata fuori. Ciò che dunque chiaramente emerge è che se fino a qualche tempo fa il populismo dei pentastellati veniva fortemente criticato, insieme alle loro posizioni da non ‘politici’, oggi la situazione sembra decisamente cambiata e tutti sarebbero pronti ad allearsi con gli stessi pentastellati soprattutto considerando i consensi che, nonostante i vari scandali e le varie bufere romane, continuano a conquistare e i punti tanto caro ai cittadini su cui da sempre rilanciano.

Alleanza eventuale tra Mpd e pentastellati e impatto su novità per le pensioni



Le ultime notizie relative ad un possibile scenario politico di alleanza tra Mpd e pentastellati potrebbero garantire una maggioranza certa per la formazione di un nuovo esecutivo e potrebbe avere un impatto molto positivo sulle novità per le pensioni, considerando la posizione di entrambe da sempre favorevole a novità per le pensioni e misure di aiuti alle famiglie. Del resto, i pentastellati da sempre puntano il dito contro le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, prospettandosi per nulla convenienti e positive per i lavoratori, favorendo esclusivamente gli istituti di credito coinvolti nel meccanismo della mini pensione. E da sempre puntano su:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; totale revisione dell’attuale sistema; abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni; novità per le pensioni di quota 100; cancellazione delle ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali; introduzione dell’assegno universale per tutti.

Primo atto alleanza Mdp-Pentastellata e conseguenze per novità per le pensioni

Se tra Mpd e pentastellati vi è condivisione di idee e obiettivi in merito alle importanti novità per le pensioni necessarie per una revisione dell’attuale sistema, le ultime notizie parlano di una alleanza anche per quanto riguarda l’iter del Dl Sviluppo. In particolare, l’esecutivo si appresta a chiedere la fiducia sul Dl Sviluppo, che attende di essere finalmente approvato dopo oltre due anni e mezzo di discussione e, tra le misure previste, spicca anche la novità di blocco di maggior tutela per le tariffe delle bollette dell'energia elettrica dal primo di gennaio del 2018, che generalmente dovrebbe prevedere una discesa dei prezzi che, però, nei fatti, subirebbero un rialzo, perchè nel servizio di maggior tutela l’Autorità per l’energia stabilisce il prezzo di compravendita dal produttore al cliente finale, mentre nel mercato libero il prezzo viene deciso dal fornitore.

Ebbene proprio contro questa novità relativa al mercato delle tariffe di luce e gas sembra essersi concretizzato il primo atto di alleanza tra Mpd e pentastellati, entrambi decisamente contrari alla cancellazione della maggiore tutela, con i pentastellati che ritengono che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, l’abolizione del mercato elettrico tutelato rappresenterebbe un grave errore, che porterebbe ancora effetti negativi sulle famiglie italiane e le imprese che si ritroverebbero a dover pagare bollette sempre più salate.