Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 doppio segnale per elezioni subito

Crisi minacciata da Mdp e da Ap possibile duplice segnale per elezioni subito: probabili conseguenze per novità per le pensioni

Dopo la crisi minacciata dal neo nato Mdp per la tenuta della maggioranza ora anche Ap minaccia la tenuta degli attuali equilibri: stando a quanto affermato dal leader della neo costituita forza politica, se non sarà definito un programma equilibrato nei prossimi mesi e si continuerà ad andare avanti con provvedimenti sbagliati, potrebbe aprirsi una nuova crisi dell’esecutivo. Al momento servono chiarimenti importanti e necessari, secondo Ap, su questione voucher e manovra economica, tra le altre. Ma il leader di Ap ha chiaramente spiegato che non si tratta di una possibile crisi annunciata per l’immediato ma solo se il premier non riuscirà a tenere la maggioranza compatta e in equilibrio, in modo da andare avanti con gli importanti provvedimenti avviati in maniera reale, in modo da permettere alla stessa Italia di avviarsi verso una crescita concreta. Altrimenti sarà il fallimento. E’ stato decisamente chiaro il leader di Ap, spiegando che se si dovesse fare marcia indietro sui provvedimenti importanti, l’esecutivo non potrà contare sul suo appoggio.

Doppio segnale per elezioni subito e possibile impatto su novità per le pensioni

La crisi minacciata da Mdp e da Ap rappresenta un duplice segnale che potrebbe portare concretamente ad elezioni politiche subito e abbiamo già ribadito più volte quanto importanti possano essere nuove elezioni per il rilancio di novità per le pensioni importanti. Secondo molti, infatti, andare al voto anticipato potrebbe rappresentare l’unica possibilità di un rilancio effettivo di importanti novità per le pensioni per dare nuovo slancio a quella occupazione italiana decisamente bloccata da tempo e che frena, di conseguenza, produttività, consumi e crescita economica in generale.

E le ultime notizie ne sono una conferma: la disoccupazione si dice salga ma in realtà è ferma, considerando che sono aumentati gli inattivi, cioè coloro che non lavorano ma che non cercano nemmeno un nuovo impiego, per cui la disoccupazione non li considera come senza occupazione ma i numeri calano, apparentemente. Elezioni subito permetterebbero a tutti gli schieramenti politici, dal centrosinistra a tutti gli altri schieramenti politici in generale, di rilanciare novità per le pensioni più importanti rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41, per conquistare voti e consensi.

Importanti novità per le pensioni nei programmi di ogni schieramento politico

Tra misure sociali, come l’assegno universale, e novità per le pensioni come quota 41 per tutti, la partita per l’introduzione di reali modifiche dell’attuale sistema sembra decisamente aperte ma anche necessaria da chiudere. La revisione delle attuali norme pensionistiche, infatti, si sta rendendo sempre più necessaria e urgente e con una eventuale crisi politica ed elezioni subito, il suo percorso verso la definitiva concretizzazione potrebbe decisamente subire un rilancio. Del resto, già da qualche tempo le ultime notizie parlano di un inserimento di importanti novità per le pensioni e misure per le famiglie in ogni programma politico di ogni schieramento, come

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; revisione dell’attuale sistema previdenziale; cancellazione delle ricche pensioni per le alte cariche pubbliche; introduzione dell’assegno universale.