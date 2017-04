Spesometro: proroga, i pro e contro che possa essere data davvero per il 10 Aprile 2017 Ministero Economia e Agenzia Entrate

In attesa allora di capire se la proroga dello Spesometro 2017 andrà in porto, il modello di comunicazione deve essere presentato solo in via telematica.

Si entra nel vivo della settimana in cui sarà assunta una decisione definitiva sulla proroga dello Spesometro 2017 che va in scadenza il 10 aprile per i contribuenti che versano l'Iva su base mensile. Tra le ipotesi c'è quella di uniformare la scadenza di quella dei contribuenti che versano l'Iva trimestralmente e dunque il 20 aprile. Il principale vantaggio sarebbe naturalmente rappresentato dall'avere a disposizione un supplemento aggiuntivo di tempo per rispettare un calendario fiscale che dal prossimo anno sarà oggetto di molti ritocchi. Così come quello di mettersi al riparo da errori e sviste alla luce dei cambiamenti introdotti. Di contro ci sarebbe la dimostrazione della fragilità di un impianto che in ogni caso Ministero dell'Economia e Agenzia delle entrate hanno deciso di cambiare.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione con lo Spesometro tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nel periodo di riferimento, quindi tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti di qualsiasi importo se documentate con fattura, di importo non inferiore ai 3.600 euro se non documentate da fattura. E ancora: operazioni legate al turismo; registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; operazioni, comprese quelle fuori campo Iva, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella cosiddetta black list come da elenco degli Stati individuati dal decreto del ministro dell'Economia.

Spesometro e modalità di presentazione al di là della proroga

In attesa allora di capire se la proroga dello Spesometro 2017 andrà in porto, il modello di comunicazione deve essere presentato solo in via telematica

direttamente dal contribuente; tramite intermediari abilitati.

Nel primo caso i contribuenti devono avvalersi del servizio telematico Entratel se sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a un numero di soggetti superiore a venti; o del servizio telematico Internet (Fisconline) se c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Dall'altra parte, gli intermediari sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Per intermediari abilitati si intendono gli appartenenti alle seguenti categorie:

coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi; gli iscritti nel registro dei revisori contabili; i Caf dipendenti; i Caf imprese; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.