Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lorenzin, Nannicini, Boeri

Tra revisione dei requisiti di pensione, introduzione di importanti novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, nuova ipotesi di taglio dell’occupazione per i nuovi occupati, le ultime notizie sul dibattito previdenziale di questi giorni sono decisamente ricche e importanti. Importante infatti è l’annuncio dato dal Dicastero dell’Occupazione di voler, di nuovo, attuare un nuovo taglio alle imposte sull’occupazione per cercare di rilanciarla, soprattutto quella giovanile.

Una ipotesi condivisa non da molti che, invece, preferirebbero si rilanciasse sulle importanti novità per le pensioni, proprio come la quota 100 che avrebbero il grande vantaggio non solo di rilanciare l’occupazione giovanile, e in maniera certa e strutturale, non rischiosa come lo sarebbe con il nuovo taglio del costo occupazionale, ma anche di dare nuova spinta alla produttività e di accumulare, seppur nel lungo periodo, risparmi. Si tratta, infatti, di soldi che deriverebbero dalle penalità imposte a carico di tutti coloro che decidessero di uscire prima e che verrebbero messi da parte per poi essere reimpiegati in successivi interventi positivi per tutti, novità per le pensioni comprese.

Le ultime affermazioni del ministro Lorenzin e impatto su novità per le pensioni

Il ministro della Salute Lorenzin è tra coloro che da sempre sono favorevoli alla revisione dei requisiti di pensione attualmente richiesti, che portano la popolazione più anziana a dover rimanere obbligatoriamente a lavoro in condizioni anche di difficoltà di salute, lasciando fuori dal mondo occupazionale i più giovani che, invece, rappresenterebbero importanti risorse da impiegare per raggiungere, finalmente, una nuova crescita economica. La Lorenzin, in questo contesto, rilancia l’urgenza di novità per le pensioni soprattutto per il mondo femminile, affermando che risulta difficile per le donne andare in pensione fino a 70 anni dopo una vita trascorsa non solo lavorando a anche occupandosi della cura di famiglia e casa, impegni che, comunque, pesano e influiscono tanto sullo stile di vita delle donne.

Le ultime affermazioni di Nanncini e conseguenze per novità per le pensioni

Dalla parte di novità per le pensioni anche l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, Tommaso Nannicini, tra coloro che, come riportano le ultime notizie, si sta occupando insieme al nuovo responsabile dei tecnici di definire il nuovo programma della maggioranza, e che potrebbe contemplare la novità per le pensioni di quota 100. Nannicini non ha mai nascosto di essere favorevole a questa novità per le pensioni ma è anche colui che nel precedente esecutivo era stato d’accordo con il commissario per la revisione della spesa pubblica sul piano di revisione di alcune stesse tipologie di pensioni. Si era, infatti, parlato di una serie di cambiamenti peggiorativi, come tagli di bonus e agevolazioni (di cui sono tornate a parlare anche le ultime notizie di questi giorni), e di revisioni di alcune tipologie di pensioni, come pensioni di invalidità, di guerra o baby pensioni, che sarebbero servite per recuperare denaro ma anche per ristabilire equilibrio all’interno dello stesso sistema previdenziale che oggi presenta diversi gap.

Secondo le ultime e ultimissime notizie, Nannicini avrebbe anche proposto un nuovo sistema di definizione delle imposte, minori per i giovani e più alte per anziani. In particolare, secondo quanto spiegato dal'ex sottosegretario, l’intenzione sarebbe quella di introdurre imposte progressive, legate al reddito e all'età, per far pagare meno ai più giovani e cercare di eliminare le grandi differenze tra le diverse generazioni. Ma la domanda che ci si pone è: quanto potrebbero rivelarsi vantaggiose le politiche di taglio delle imposte sull’occupazione e di abbassamento delle stesse imposte per i più giovani a fronte di profonde novità per le pensioni?

Le ultime affermazioni di Boeri e impatto su novità per le pensioni

Anche per il presidente dell’ente di gestione delle pensioni, Tito Boeri, sarebbe arrivato il momento di concentrare l’attenzione sui più giovani, che hanno carriere discontinue, e che sono certamente i più penalizzati dalle attuale norme previdenziali. E per ristabilire quell'equità all'interno del sistema previdenziale, è anche colui che continua a perseguire la necessaria revisione delle elevate pensioni delle alte cariche pubbliche e che si prepara ad avviare la revisione contributiva dei trattamenti pensionistici più elevati. Molto più articolato, in realtà, sarebbe il piano di novità per le pensioni di Boeri, tra novità per le pensioni di quota 100 ma anche introduzione dell'assegno universale. Perplessità da parte sua sulle ultime notizie di una nuova ipotesi di taglio del costo dell’occupazione per neo occupati.