Forze dell'Ordine, Polizia, Esercito: attese e novità Aprile 2017 bonus 80 euro, riordino carriere, rinnovo contratti, aumento sti

Aprile mese di novità per forze dell'ordine, Polizia ed Esercito? Di certo la macchina si è messa in moto e rispetto a quanto previsto sul bonus di 80 euro al mese e sul riordino delle carriere l'esecutivo sta andando avanti. Le due questioni sono strettamente legate poiché è proprio la riorganizzazione delle forze dell'ordine con tanto di revisione delle tabelle degli stipendi ad annullare lo stanziamento dei famosi 80 euro. In buona sostanza, il progetto è chiaro: sì allo stanziamento ma solo per il 2017. Poi dal 2018 si cambia e di fatto verrà inglobato nelle regole sul riordino delle carriere. Tuttavia l'importo netto non sarà più di 80 euro perché aumenti e riparametrazioni saranno tassati e avranno valore anche ai fini pensionistici. Si tratta di un quadro che tra le organizzazioni sindacali di categoria non ha convinto proprio tutti. Ed ecco allora che anche questo mese di aprile potrebbe caratterizzarsi per nuove proteste e manifestazioni.

Via libera allora alla revisione dei ruoli delle quattro forze di polizia introducendo una serie di cambiamenti ovvero

l'adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; l'adeguamento dell'ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure; l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio.

Forze dell'ordine, Polizia, Esercito: il budget stanziato

Il primo punto di partenza per comprendere le intenzioni dell'esecutivo su Forze dell'ordine, Polizia, Esercito ovvero bonus 80 euro e riordino carriere, ma anche rinnovo dei contratti dei dipendenti pubbici e aumento degli stipendi per gli statali, è rappresentato da quanto è stato stanziato, con tanto di pubblicazione di cifre a atti nelle Gazzetta ufficiale:

600 milioni di euro per il 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2018 quali oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

119,12 milioni di euro per il 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dal 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici.

760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro dal 2018 quale finanziamento destinato alla proroga, dal primo gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, del contributo straordinario di 80 euro al mese; della copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei provvedimenti di delega sul riordino delle carriere, in aggiunta alle risorse già previste; copertura degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli.