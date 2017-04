Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la strategia dei ticket sanitari vincente per le pensioni

Far pagare di più a chi ha maggiori possibilità per aiutare chi è in difficoltà e i più giovani: ultime notizie su nuove proposte e novità per le pensioni

La teoria secondo la quale chi più ha più può pagare, stando a quanto riportano le ultime notizie, vale tanto per il mondo sanitario quanto per quello pensionistico e le ultime notizie sulla nuova strategia di pagamento dei ticket sanitari potrebbe rivelarsi vincente anche per le pensioni. Ma andiamo con ordine: sia ex consigliere economico di Palazzo Chigi, sia presidente dell’Ente di gestione delle pensioni, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero pronti a rilanciare su una novità per le pensioni legata al reddito, vale a dire una imposizione fiscale più alta per i più anziani, che solitamente percepiscono di più e più bassa per i più giovani che, come spiegato dallo stesso presidente dell’Ente, sono fortemente penalizzati dalle attuali norme pensionistiche, impegnati in carriere e occupazioni discontinue tanto da non avere la concreta possibilità di pagamento di adeguati contributi volti ad assicurare una pensione futura dignitosa.

Dalle pensioni ai ticket sanitari per un sistema equilibrato

Se per quanto riguarda il pagamento dei ticket sanitari, il ministro della Salute, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe pronta a portare avanti il discorso di un pagamento maggiore per i più ricchi per assicurare l’assistenza sanitaria ai più indigenti, riducendo il costo di ticket, e non solo, per quelle categorie di persone più deboli da un punto di vista economico che oggi, come confermano le ultime notizie,sono costretti a volte a rinunciare a trattamenti e cure mediche, per quanto riguarda il mondo delle pensioni, la proposta annunciata dall’ex consigliere economico di Palazzo Chigi prevede l’ipotesi di pagamento di imposte più basse per i giovani e un po’ più alte per gli anziani. L’ex avrebbe, infatti, parlato di riduzione della pressione fiscale per le nuove generazioni, pensata per ridurre quel disagio giovanile oggi decisamente dilagante a causa di condizioni lavorative davvero negative per i più giovani. E con questa novità si potrebbe perseguire l’obiettivo, condiviso anche dal presidente dell’Ente di gestione delle pensioni, di ristabilire equilibrio all’interno di un sistema previdenziale oggi per nulla equo.

Lo stesso presidente, infatti, sostiene l’ipotesi di recuperare di più da chi più può per aiutare coloro che si trovano più in difficoltà. E proprio in virtù di questo obiettivo, continua a rilanciare, come confermano le ultime notizie, anche il piano di revisione contributiva non solo delle pensioni più elevate ma anche, e soprattutto, delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche. Si tratta di ricalcoli che contribuirebbero sia a ristabilire equità sia a recuperare ulteriori risorse economiche che potrebbero essere reimpiegare per l’attuazione di interventi positivi per tutti, comprese le novità per le pensioni profonde e importanti come quota 100 o quota 41 per tutti senza alcun onere.



Dati attuali e necessità di rilancio di novità per le pensioni

Le ultime notizie sull’andamento dell’occupazione in Italia, infatti, non fanno altro che rilanciare la necessità di attuazione proprio di profonde novità per le pensioni in grado di dare uova spinta al turn over lavorativo, senza il quale tutto sembra essere fermo. La mancanza di novità per le pensioni e il blocco di un ricambio generazionale a lavoro hanno portato, inoltre, ad una aumento della mortalità legato anche all’aumento della povertà e all’impossibilità di sostenere spese per le cure mediche, con una conseguente diminuzione delle probabilità di vita soprattutto in alcune regioni italiane, come la Campania, stando a quanto riportano le ultime notizie, contrariamente, invece, a quanto sostengono coloro che parlano di un aumento delle probabilità di vita che giustificano l’aumento dell’età pensionabile.

Sappiamo bene, infatti, come le attuali norme pensionistiche si basino sulla logica che vivendo più a lungo si può, di conseguenza, lavorare di più, per cui aumentando l’età di vita si allunga anche l’età pensionabile. Ma venendo questo questa logica, con l’abbassamento delle probabilità di vita, potrebbe essere modificato anche l’intero sistema. E, infatti, tra le possibili novità per le pensioni che potrebbero essere affrontate in un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni vi sono:

novità per le pensioni per i più giovani; novità per le pensioni per le singole casse di categoria; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.