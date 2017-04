Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Seghezzi, Biondelli, Careri

Tra numeri che attestano una disoccupazione in calo ma numeri di inattivi in aumento, necessità di novità per le pensioni per invertire la tendenza di una disoccupazione costante e urgenza di dare nuova spinta alla crescita economica, le posizioni di esperti ed esponenti dell’esecutivo sembrano piuttosto diverse ma orientate verso il comune obiettivo di permettere davvero al nostro Paese di tornare a crescere. Le strade, però, potrebbero essere diverse, tra novità per le pensioni e nuova ipotesi di ulteriore taglio al costo dell’occupazione.

Le ultime posizioni di Seghezzi e impatto su novità per le pensioni

Secondo il direttore della Fondazione Adapt Francesco Seghezzi, le ultime notizie diffuse sul numero dei nuovi occupati, che sarebbero in aumento, non sarebbero particolarmente veritiere, considerando che a fronte dei meno 86mila giovani disoccupati, più di 86mila giovani risultano inattivi, cioè che non lavorano ma che non cercano nemmeno una nuova occupazione. E’ chiaro, dunque, come non si tratti poi di quella situazione tanto positiva che i numeri vogliono far credere e che non c’è alcuna soddisfazione da esprimere. Stando alle ultime notizie, negli ultimi tre mesi (dicembre 2016-febbraio 2017) i disoccupati sono calati di 86mila unità mentre gli inattivi sono aumenti della stessa cifra, mentre gli occupati sono diminuiti di 7mila unità. Ciò significa che il numero di chi cerca un lavoro non è diminuito perché ha trovato un'occupazione ma perché ha smesso di cercarla. Per permettere che le porte del mondo del lavoro possano riaprirsi ai giovani, sono necessarie importanti novità per le pensioni capaci di permettere ricambio generazionale, come quota 41 per tutti, o quota 100 ma anche revisione del sistema delle probabilità di vita.

Le ultime affermazioni della Biondelli e impatto su novità per le pensioni

Il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Franca Biondelli, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha affermato un arrivo a breve degli atti finali relativi al funzionamento di mini pensione e quota 41 e confermato l’avvio di nuove riunioni con le forze sociali, parlando, però, della nuova intenzione di un nuovo taglio delle imposte sul lavoro per i neo occupati, una sorta di continuazione della strategia già messa in campo dal precedente esecutivo ma che, stando a quanto spiegato da tanti, rischia di rivelarsi nuovamente efficace nell’obiettivo di rilancio dell’occupazione giovanile. Meglio, infatti, sarebbe investire quel denaro, circa 15 miliardi di euro secondo le stime, in ulteriori novità per le pensioni più profonde, come la quota 100 o la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri che avrebbero i grandi vantaggi di essere innanzitutto meno costose, circa 7 miliardi di euro per la quota 100 e circa 5 miliardi di euro per la quota 41 per tutti, di rilanciare concretamente l’occupazione giovanile, e conseguentemente produttività e consumi, e di accumulare risparmi, seppur nel lungo tempo.

Le ultime posizioni di Careri e conseguenze su novità per le pensioni

Per l’esperto Giuseppe Careri, nonostante le ultime notizie diffuse sull’andamento dell’occupazione in Italia che sarebbe in crescita, gli effetti dalla reale disoccupazione si traducono nei numeri degli indigenti del nostro Paese: sarebbero, infatti, oltre un milione le famiglie senza lavoro; 970 mila sono le famiglie dove percepisce un salario solo la donna; e i giovani sono letteralmente fuori dal mondo occupazionale, con forti difficoltà a trovare un primo impiego e la maggior parte di quali sono precari, pur essendo grandi di età, per cui impossibilitati a crearsi un futuro sia personale, perché non avrebbero mezzi per crearsi una famiglia e fare figli, sia professionale, perché senza alcuna prospettiva.

Secondo Careri, è diventato necessario puntare l’attenzione sulle condizioni dei giovani, sui disoccupati, su chi è costretto a vivere in condizioni di indigenza assoluta e senza alcuna dignità, ai limiti dell’emarginazione. E l’unica soluzione a tale situazione potrebbe essere un intervento di profonda revisione delle attuali norme pensionistiche con importanti novità come quota 100 o quota 41 per tutti, che possano permettere a chi non ha occupazione di trovarne una, ai giovani di tornare ad inserirsi facilmente nel mondo occupazionale, a chi oggi non percepisce stipendi di avere soldi a disposizione, dando, allo stesso tempo, anche nuovo slancio ai consumi.