Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cresce bomba ad orologeria degli istituti a rischio fallimento

Le scelte sono sempre di tipo politico e quelle sulle novità per le pensioni e sul salvataggio degli istituti di credito in crisi e a rischio fallimento vanno inquadrate come tali. Ed evidentemente le pensioni hanno rappresentato per gli esecutivi alla guida del Paese più un peso che un'opportunità, più l'obbligo di dare risposte ai bisogni diffusi e reiterati che un'opportunità sui cui investire magari attraverso la lega di una staffetta generazionale graduale e ragionata. La stessa introduzione delle mini pensioni e il dibattito che si trascina instancabilmente su quota 41 e quota 100 e più in generale sulle novità per le pensioni sono il chiaro segnale di come la previdenza non sia una priorità.

Tutto il contrario di quanto accade con la gestione degli istituti di credito in crisi e a rischio fallimento che nell'agenda politica continuano ad avere una corsia preferenziale. Il punto è che l'azione dello Stato non si limita al salvataggio ovvero alla tutela dei risparmiatori evitando la procedura del bail in. Ma prosegue nell'inerzia nel colpire il management responsabile. E che la situazione sia critica è dimostrato dal folto elenco degli istituti di credito in difficoltà economiche stilato dall'Ufficio Studi di Mediobanca sulla base del cosiddetto Texas ratio, l'indice che misura il rapporto tra sofferenze e patrimonio. Si tratta evidentemente di un problema diffuso considerano che comprende Banca di Teramo di Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Banca Atestina di Credito Cooperativo, Banca di Pistoia - Credito Cooperativo, Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" - Paceco, Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, Cassa Rurale della Valle dei Laghi, Cassa di Risparmio di San Miniato, Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta, Veneto Banca, Cassa Rurale di Rovereto, Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini, Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo, Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito, Bancasciano Credito Cooperativo, Banco Popolare, Banca Popolare di Vicenza, Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, Banca del Fucino, Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano.

Istituti a rischio fallimento: svolta per quelli veneti

In questo contesto di incertezza legato agli istituti a rischio fallimento, di rilevante c'è la svolta in Europa nella trattativa sul salvataggio dei quelli veneti. La Banca centrale europea ha giudicato solvibili la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, riconoscendo la sussistenza di uno dei requisiti fondamentali per l'accesso agli aiuti di Stato, chiesti dai due istituti di credito lo scorso 17 marzo per scongiurare il rischio di bail in. La vigilanza della Banca centrale europea avrebbe anche determinato il fabbisogno di capitale degli istituti, calcolato in modo automatico in base ai risultati raggiunti nello scenario avverso dello stress test lo scorso luglio.

Il dato dovrebbe essere stato già comunicato alla Banca d'Italia e al Tesoro, che provvederà a girarlo alle banche. Nel loro piano industriale, che prevede una fusione entro l'anno, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca avevano calcolato un fabbisogno di capitale di 4,7 miliardi di euro, che qualcuno non esclude lievitare poco sopra i 5. La svolta è arrivata il giorno della riunione a Bruxelles tra rappresentati di Dg Comp, della Banca centrale europea, del Tesoro e della Banca d'Italia.