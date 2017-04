Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lupi, Rosato, Scotto

E’ grande scontro sulle prossime mosse da compiere tra esecutivo e maggioranza: le ultime notizie si concentrano sulle diverse misure proposte, non del tutto appoggiate dalla maggioranza, ma che potrebbero rivelarsi, nel breve periodo, importanti, come il piano privatizzazioni proposto dal ministro dell’Economia e da lui fortemente voluto, ma per nulla sostenuto da quanti sostengono che potrebbe rivelarsi solo una svendita, avendo quindi conseguenze decisamente negative. E nel frattempo continuano ad essere tante le incertezze su cosa si farà per le novità per le pensioni.

Chiare le posizioni di maggioranza e Ap: non vogliono aumenti delle imposte, c'è chi non vuole le privatizzazioni, chi le novità per il catasto. La strada, dunque, verso la definizione delle migliori misure da attuare e verso una nuova unione di impegni e lavoro sembra ancora lunga. La stessa maggioranza che sostiene l’esecutivo rischia di dividersi, stando a quanto riportano le ultime notizie, e sarebbe decisamente tra due fuochi la posizione del responsabile del Dicastero dell’Occupazione.

Le ultime affermazioni di Lupi e impatto su novità per le pensioni

Il capogruppo Ap di Montecitorio, Maurizio Lupi, ha chiaramente affermato di essere preoccupato per alcune misure che si intendono attuar, ponendo l'accento sulla questione voucher, per cui è necessario trovare una alternativa normativa evitando di lasciare una partita aperta in merito, sulla questione di novità per le pensioni, su cui non si dice affatto d'accordo, contrariamente,invece, al piano di privatizzazioni che sembrerebbe appoggiare. Nessun particolare riferimento, però, a ulteriori novità per le pensioni e misure per le famiglie che, invece, dovrebbero rappresentare una priorità per tutti.

Le ultime posizioni di Rosato e conseguenze su novità per le pensioni

Contrariamente a Lupi, il capogruppo Ettore Rosato, non è affatto d’accordo sull’attuazione di quel piano privatizzazioni con cui si correrebbe il rischio di dar vita ad una svendita, quando potrebbero presentarsi momenti di più seria difficoltà durante i quali le privatizzazioni potrebbero effettivamente rivelarsi importanti. Un secco no da parte di Rosato anche alle eventuali novità relative al catasto. Rosato ha anche smentito contrasti con il ministro dell’Economia, spiegando che si continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo di un concreto rilancio della crescita economica, anche se, proprio secondo il ministro dell’Economia, le novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri non rientrerebbero ancora tra le priorità per dare uova spinta a quella crescita che, invece, sarebbe maggiormente sostenuta da rilancio di investimenti e misure per le imprese.

Le ultime affermazioni di Scotto e ripercussioni su novità per le pensioni

E’ invece d’accordo sulle novità che si vorrebbero approvare relativamente al catasto Arturo Scotto, tra i fondatori del nuovo Movimento democratico progressista, che invece non è d’accordo sulle altre misure proposte, come le privatizzazioni, ma che sostenente, come del resto tutto il nuovo movimento, novità per le pensioni importanti, come quota 100, strettamente collegate ad un necessario rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, che a sua volta darebbe nuova spinta alla produttività e quindi all’economia in generale, e aiuti per le famiglie, per permettere a tutti di vivere in maniera dignitosa.