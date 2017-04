Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 ritornano scelte per il consenso

Si torna a provvedimenti per strategia del consenso: ultime notizie su dubbi e incertezze relative a novità per le pensioni

Blocco da parte dell'attuale maggioranza sulle novità relative a casa e catasto e piano privatizzazioni: le ultime notizie confermano un nuovo divario tra maggioranza ed esecutivo su alcuni provvedimenti che, secondo il centrosinistra, potrebbero solo contribuire a far perdere voti in vista di prossime elezioni politiche. E così, mentre si va verso la presentazione della prima bozza del nuovo documento di documento di programmazione economica e verso la presentazione alla Comunità delle misure correttive da 3,4 miliardi di euro, che eviterebbero l'apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, si torna ad una situazione di confusione e indecisione.

Nuova strategia del consenso ma ancora nulla di concreto su novità per le pensioni

Per evitare che si perdendo voti, la maggioranza punta, di nuovo, su misure inserite nella cosiddetta strategia del consenso volta a riconquistare la fiducia degli italiani, per cui nulla sul catasto, che peserebbe particolarmente su alcune categorie di persone, e nulla sulle privatizzazioni, che, contrariamente a quanto detto dal responsabile del Dicastero dell'Economia, non sono una priorità e potrebbero comportare il rischio di una svendita. Diverse, dunque, le posizioni:

la maggioranza attuale soprattutto non vuole che si riveda il catasto che sarebbe una scelta di equità per fare pagare chi ha davvero case più grandi la stessa maggioranza non vuole le privatizzazioni, e considerando il rischio di svendita potrebbe avere ragione, ma non vuole nemmeno l’estensione della fatturazione elettronica per tutti, che però avrebbe il grande vantaggio di portare ben 41 miliardi di euro di risparmi; la solita revisione della spesa sembra andare avanti in silenzio, ma con l’impegno di farla per recuperare risorse economiche; si pensa al nuovo taglio delle imposte per le nuove occupazione richieste da Confindustria, ma si tratta di una decisione che potrebbe portare ad un nuovo flop.

Si tratta, dunque, di misure controverse, anche se, da parte del’esecutivo, stando a quanto riportano le ultime notizie, vi sarebbero anche misure interessanti come la revisione dei ticket o delle detrazioni fiscali che, però, per essere davvero interessanti e rivelarsi vincenti, dovrebbero essere attuate. In ogni caso, poco spazio è ancora riservato alle novità per le pensioni, nonostante i grandi annunci e le nuove discussioni degli ultimi tempi

Dubbi e incognite su ulteriori novità per le pensioni

Nonostante, infatti, tanto dall’attuale esecutivo, quanto da maggioranza e altri schieramenti politici siano arrivate in quest’ultimo periodo nuove aperture all’introduzione di novità per le pensioni importanti, capaci di andare oltre le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora sperimentali e troppo limitate, nulla si sta facendo di concreto perchè le stesse ulteriori novità per le pensioni vengano definite. E anche se ci si prepara alle nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali per la loro discussione, è possibile che per rilanciare quell’occupazione giovanile ancora in stallo, ci si possa orientare, ancora una volta, al taglio delle imposte per i nuovi occupati. Ma si dovrebbe avviare quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni come:

novità per le pensioni per i giovani; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni per le singole casse di categorie.

E nell’ottica di una nuova strategia del consenso, quale tattica sarebbe migliore rispetto al puntare su quelle novità per le pensioni importanti richieste da tempo e da tanti?