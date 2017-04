Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 la verità nella seconda riunione Forze Sociali-Esecutivo

E’ attesa tra meno di 24 ore la seconda riunione tra forze sociali ed esecutivo che potrebbe rivelarsi molto importante per capire quali saranno le reali intenzioni di lavoro dell’esecutivo stesso. Dovrebbe, infatti, essere la riunione di avvio di quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni da portare avanti per arrivare ad inserirle nel nuovo documento di programmazione economica e annunciate da tempo. In realtà, la verità è che nel corso della nuova riunione di domani l’attenzione sarà principalmente concentrata sulla questione giovani, eventuali novità per i giovani ma anche nuova proposta di riduzione delle imposte per i neo occupati, avanzata proprio per sostenere un rilancio dell’occupazione giovanile. Sarà, dunque, importante capire quali scelte l’esecutivo è intenzionato a fare, soprattutto alla luce delle ultime notizie sui nuovi scontri tra esecutivo, maggioranza e diversi schieramenti politici relativi proprio alle misure da attuare prossimamente, tra piano privatizzazioni, novità per le il catasto e misure per pensionati e famiglie.

Le altre verità attese dalla nuova riunione tra esecutivo e forze sociali

Altra verità importante che potrebbe essere finalmente rivelata nella seconda riunione tra esecutivo e forze sociali è quella relativa all’arrivo ufficiale degli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora attesi, che si spera non vengano ulteriormente rimandati, per non mettere a rischio la stessa entrata in vigore delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Ma non solo: la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali potrebbe prospettarsi come l’occasione per capire, come detto a inizio pezzo, se davvero si avrà intenzione di portare avanti il nuovo piano di riduzione delle imposte sull’occupazione per i neo occupati, annunciato dallo stesso Dicastero dell’Occupazione, per rilanciare un’occupazione giovanile che, come dimostrato dalle ultime notizie, subirebbe una spinta ben più forte con l’approvazione di importanti novità per le pensioni come la quota 100, o la quota 41 per tutti senza oneri.

Del resto, stando alle stime rese note, per il taglio delle imposte sull’occupazione servirebbero ben 15 miliardi di euro, più di quanto servirebbe per la quota 100 (circa 7 miliardi di euro) o per la quota 41 per tutti (circa 5 miliardi di euro) che avrebbero, tra l’altro, il triplice vantaggio di rilanciare l’occupazione giovanile, dare di conseguenza nuova spinta alla produttività, avviando un nuovo ciclo economico decisamente positivo, e assicurare risparmi, seppur nel lungo periodo.



Avvio momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni

Se l’attenzione della nuova riunione che si terrà tra meno di 24 ore tra esecutivo e forze sociale dovrebbe concentrarsi principalmente sui giovani, sarà anche importante capire eventuali intenzioni sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Stando alle ultime notizie, potrebbero essere affrontate anche le questioni relative a:

novità per le pensioni delle casse di settore; novità per le pensioni di quota 100; revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base al tipo di attività che si svolge.

E tra queste, le novità per le pensioni più fattibili sembrerebbero quelle relative agli iscritti alle casse di settore e le novità per le pensioni per i più giovani, con revisione eventuale del sistema contributivo di calcolo della pensione finale, per sostenere tutti quei giovani che oggi hanno carriere precarie e discontinue.