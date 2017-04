Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 tra revisione pensioni, aumento pensioni 300 euro e quattordicesima

Novità per le pensioni al via mentre si attendono ultime notizie su ulteriori novità per le pensioni di modifica dell’attuale sistema

Mentre si attendono ancora gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e le reali decisioni sull’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, tra quota 100, quota 41 per tutti senza oneri, revisione del sistema delle probabilità di vita e novità per le pensioni per i giovani, le ultime notizie si concentrano essenzialmente su:

revisione del calcolo contributivo per le pensioni; nuovo aumento di 300 per le pensioni più basse; erogazione della quattordicesima dal prossimo mese di luglio.

Solo, però, la revisione del calcolo contributivo delle pensioni rappresenta volontà e importanza di un recupero di ulteriori risorse economiche che potrebbero essere poi reinvestite nell’attuazione di successivo novità per le pensioni importanti e positive per tutti, come la quota 100 che in tanti ancora considerano la migliore soluzione pensionistica per tutti.

Erogazione della quattordicesima dal prossimo luglio

Le ultime notizie hanno confermato che dal prossimo mese di luglio sarà erogata la quattordicesima ai pensionati, ne beneficeranno, stando ai numeri resi noti, ben 3,4 milioni di pensionati. Stando, però a quanto riportano le ultime notizie, alcuni esperti e organismi ritengono si tratti di una misura dannosa e inutile, soprattutto per il fatto che, come deciso, sarà erogata a pioggia a tutti, per cui destinata anche a chi effettivamente non ha bisogno di riceverla perché già vive in condizioni di benessere. La quattordicesima prevedrà un importo minimo che oscilla da un minimo di 336 a un massimo di 655 euro, in base al trattamento pensionistico solitamente percepito e agli anni di contributi versati. Riceveranno la quattordicesima i pensionati che hanno compiuto e compiranno 64 anni entro il 31 luglio e che hanno un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro, cioè due volte il trattamento minimo pari a circa 500 euro.

Il calcolo considera il solo reddito individuale composto dalla stessa pensione e dai redditi di qualsiasi altra natura, escludendo anche eventuali indennità di accompagnamento, trattamenti di fine rapporto, pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali o indennità di comunicazione per i sordomuti, redditi del coniuge. In particolare, la quattordicesima sarà rogata con un importo pieno ai pensionati che hanno un reddito complessivo fino a una volta e mezzo il trattamento pensionistico minimo, riducendosi in base ai trattamenti.

Revisione delle pensioni con calcolo contributivo e impatto su ulteriori novità per le pensioni

Si avvia ad essere attuato, invece, il ricalcolo delle pensioni con sistema contributivo per pensioni calcolate, fino al 31 dicembre 2011, con sistema retributivo, poi passate dal primo gennaio 2012 al sistema contributivo esteso a tutti dalle attuali norme pensionistiche. Stando a quanto spiegato, la revisione contributiva delle pensioni prevede un ricalcolo sulla differenza tra pensioni percepite e contributi effettivamente versati e, stando alle ultime e ultimissime notizie, ad essere penalizzati saranno soprattutto coloro che hanno percepito elevate pensioni, dai 50 mila euro lordi annui in su circa, fino al 2012, calcolate con metodo retributivo e che rispetto all'attuale contributivo risultava molto più vantaggioso.



La revisione della pensione interesserà tutti i lavoratori dipendenti e tutti i lavoratori autonomi a condizione che tutti dal 2012 abbiano calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione.

Aumento di 300 euro: novità per le pensioni poco nota

Tra le altre novità per le pensioni pronte a partire, nell'attesa di modifiche strutturali dell'attuale sistema, tra novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, revisione delle probabilità di vita, anche l'erogazione di una somma compresa tra i 100 e i 300 euro mensili a chi percepisce trattamenti pensionistici inferiori ai 750 euro al mese. Si tratta di una notizia poco nota ma che dovrebbe essere diffusa considerando che per ricevere questi aumenti è necessario presentarne apposita richiesta, altrimenti l'assegno percepito resterà il medesimo. Per presentare la relativa domanda, bisogna collegarsi al sito dell'Ente di gestione delle pensioni e accedere alla pagina personale 'Cedolino pensioni e servizi collegati' o rivolgersi a Caf e patronati.