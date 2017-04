Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Def in mezzo a tre fuochi per rilancio pensioni

Fino a qualche settimane fa, alle soglie dell’avvio del momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni, si parlava della possibile introduzione delle stesse ulteriori novità per le pensioni nel nuovo Def, documento di programmazione economica che pone le basi per i successivi provvedimenti che dovranno essere inseriti nella prossima manovra, ma non nella prima stesura, considerando che, come riportano le ultime notizie, sarà presentata la prossima settimana e visti i tempi stretti difficilmente si deciderà quali eventuali novità per le pensioni ulteriori portare avanti.

Ma le ultime e ultimissime notizie non danno poi più così per scontato l’inserimento di ulteriori novità per le pensioni nel nuovo Def, come un dejavu che ritorna, puntuale come ogni anno. Si susseguono annunci e promesse per settimane su novità per le pensioni importanti finalmente in via di definizione, si cerca di riconquistare la fiducia dei cittadini, che da tempo le richiedono, per poi arrivare al nulla di fatto. E’ accaduto lo scorso anno; è accaduto due anni fa. E ora la situazione sembra riproporsi.

Def in mezzo a tre fuochi e conseguenze per novità per le pensioni

A rendere sempre più difficile la concretizzazione di un serio rilancio di importanti e profonde novità per le pensioni nel nuovo Def i nuovi scontri politici tra esecutivo, maggioranza e nuovi schieramenti politici sulle misure da portare avanti. Si tratta di provvedimenti relativamente a cui i pro e contro sembrano restringere i margini di intervento per le novità per le pensioni. A scontrarsi principalmente sul nuovo Def Mdp, ex maggioranza renziana e Ap. Questioni del contendere sono i piani privatizzazioni dell’esecutivo cui però la maggioranza dice no. No anche alla revisione del catasto. Secondo l’ex maggioranza si tratta di misure che contribuirebbero solo a far perdere consensi. No alle privatizzazioni anche da Mdp che, però, è d’accordo sull’avvio delle novità per il catasto.

E mentre l’esecutivo continua a puntare su priorità come spinta a investimenti e misure per le imprese, non abbandonando l’idea delle privatizzazioni che permetterebbero, secondo il responsabile del Dicastero dell’Occupazione, di accumulare soldi, ridurre il debito, e contribuire all’efficientamento delle stesse imprese, per Ap, invece, bene il piano di privatizzazioni ma bisognerebbe andare avanti con le privatizzazioni ma pensare anche alla definizione di misure e aiuti per le famiglie e la revisione dell'Isee. Ci si chiede a questo punto se si potrà andare avanti con le novità per le pensioni e se ci sarà il budget disponibile per approvarle?

Rilancio di novità per le pensioni necessarie per crescita economica

In mancanza di budget, che ancora una volta verrebbe destinato a misure considerate sempre e ancora prioritarie rispetto alle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41, o la possibile revisione del meccanismo di agganciamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita, sarebbe bene riflettere concretamente sull’importanza che le stesse novità per le pensioni avrebbero. Se, infatti, gli obiettivi comuni di esecutivo, maggioranza e altri schieramenti politici sono quelli di dare nuova spinta alla crescita economica di Italia attraverso un contestuale rilancio dell’occupazione, nulla, come gi spiegato, sarebbe più vantaggioso e utile che approvare le novità per le pensioni.

Modifiche dell’attuale sistema come quota 100 o revisione delle probabilità di vita o quota 41 per tutti permetterebbero infatti di:

rilanciare l’occupazione giovanile, avviando un ricambio generazionale a lavoro con nuove possibilità di impiego per i più giovani oggi fuori dal mondo del lavoro; rilanciare la produttività, appannaggio proprio dei più giovani che sono i maggiori esperti di nuove tecnologie; rilanciare i consumi, avviando così un ciclo economico decisamente positivo e ciclico.