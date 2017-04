Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41, assegno universale quali probabilità in passaggio pensioni successivo

All'indomani della definizione delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 per cui sono ancora attesi gli atti finali con le regole ufficiali di funzionamento delle stesse novità per le pensioni e definizione ufficiale di quei tassi di interesse, che dovranno essere calcolati sulla restituzione della mini pensione per lasciare anzitempo la propria occupazione agli istituti di credito, che faranno chiaramente capire quanto conveniente, o meno, sarà andare in pensione prima con la mini pensione, ci si chiede quali ulteriori novità per le pensioni saranno portate avanti con il successivo passaggio che, come riportano le ultime notizie, dovrebbe essere avviata dalle prossime riunioni tra esecutivo e forze sociali che si terranno dalla settimana prossima.

Nel frattempo, come riportano le ultime e ultimissime notizie, il responsabile del Dicastero dell’Occupazione, che ha confermato che sono già stati programmati due riunioni per i temi di gestione dell’ente per le pensioni e novità per le pensioni per i giovani, ha annunciato la presentazione ufficiale degli atti finali relativi alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 nei prossimi giorni, con avvio delle stesse novità per le pensioni confermato dal primo maggio. Ciò che, dunque, ora ci si chiede è cosa si affronterà nella successivo iter delle pensioni tra novità per le pensioni di:

quota 100; quota 41 senza oneri; introduzione dell’assegno universale; revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base al tipo di attività che si svolge; novità per le pensioni delle casse di settore; novità per le pensioni per i più giovani.

Possibili novità per le pensioni in passaggio successivo pensioni

Mentre si è aperto, come confermano le ultime e ultimissime notizie, alla possibilità di una nuova analisi tecnica di fattibilità di novità per le pensioni di quota 100, una revisione del sistema legato alle probabilità di vita da affrontare nella seconda fase di discussione delle novità per le pensioni potrebbe essere possibile, ma al momento piuttosto difficile che vengano bloccate, perché questa novità non rappresenta una priorità da attuare. E anche considerando il budget ancora molto ristretto, prima di procedere alla definizione di ogni eventuale ulteriori novità per le pensioni, bisognerebbe fare i conti con le reali risorse economiche effettivamente disponibili.

Grande punto interrogativo resta anche sulle novità per le pensioni da differenziare in base alla tipologia di occupazione che si svolge, novità per le pensioni che ultimamente non è stata citata come rientrante in una seconda fase di discussione previdenziale, anche se inizialmente se ne era fatto accenno e se resta tra le modifiche da attuare. Più fattibili, stando alle ultime notizie, sarebbero le novità per le pensioni per lasciare anzitempo la propria occupazione per gli iscritti alle casse di settore, e le novità per le pensioni per i più giovani, con revisione eventuale di calcolo della pensione finale almeno parziale, per sostenere tutti quei giovani oggi dagli iter discontinui, e spingendo nuovamente su rilancio di previdenza complementare e integrativa. In forse, poi, la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri, carte che potrebbe essere tenuta per poi essere giocata in vista delle prossime elezioni.

Seconda fase di novità per le pensioni e assegno universale

E poi c’è il grande capitolo dedicato all’assegno universale: ultimamente tornato prepotentemente ad essere rilanciato da tutti gli schieramenti politici, con la stessa Comunità che ci invita ad avviarlo nel nostro Paese che, insieme alla Grecia, è l’unica nazione comunitaria in cui non è ancora in vigore, si pensa che l’assegno universale potrebbe finalmente essere approvato, ma probabilmente non unico per tutti. Sono diverse, infatti, le ipotesi in ballo, dall’assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova professione o alla partecipazione a corsi di formazione o specializzazione, all’assegno universale solo per le pensioni. Molto dipende, anche in questo caso, dalla disponibilità di budget che ci sarà. Ciò che al momento si sa è che, comunque, si vorrebbero rendere concrete le novità per le pensioni fattibili nel prossimo documento di programmazione economica, non però nella sua prima stesura che ormai si appresta quasi ad essere già presentata (10 aprile), ma nelle successive, per poi permettere un eventuale inserimento delle novità per le pensioni che si riusciranno a portare avanti, nell prossimo iter