Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 numerose attese incontro Sindacati-Governo domani giovedì

Tutto pronto per la nuova riunione tra sindacati e governo in calendario tra meno di 24 ore. Al centro del nuovo faccia a faccia ci saranno naturalmente le novità per le pensioni e non si può fare a meno di notare come ci si muove ancora nel limbo. Da una parte non è stata ufficialmente chiusa la prima parte dell'iter, come dimostrato dalla mancata definizione degli atti finali su quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri. Dall'altra il secondo capitolo dell'iter delle novità per le pensioni non sembra iniziare con il piede giusto, considerando che alcune delle questioni di cui sono stati annunciati approfondimenti e valutazioni potrebbero venire meno. Il riferimento va al progetto della pensione contributiva di garanzia per i giovani.

Stando infatti a quanto si apprende sulla base delle affermazioni dei tecnici impegnanti nello studio delle novità per le pensioni, il piano potrebbe essere sacrificato sull'altare del finanziamento della decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e il taglio strutturale della differenza tra quanto spende una impresa per un lavoratore e il compenso netto che finisce in busta paga.

Novità per le pensioni tra la prossima riunione e il Documento di economia e finanza

In ogni caso sulla prossima riunione tra governo e sindacati aleggerà l'ombra del Documento di economia e finanza che, insieme al Programma nazionale di riforma, sarà reso pubblico la prossima settimana. E le prospettive, almeno in relazione alle novità per le pensioni, le aspettative nel breve e nel medio termine non sono alte. L'obiettivo primario è di mantenere i conti in ordine. L'esecutivo ha ribadito l'impegno alla correzione dello 0,2%, che sia allo stesso tempo di sostegno alla crescita, ma in questo ragionamento non rientrano le novità per le pensioni. E anzi, come premesso, se ci sarà da spendere, la priorità sarà assegnata al rilancio dell'occupazione con la decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e il taglio strutturale della differenza tra quanto spende una impresa per un lavoratore e il compenso netto che finisce in busta paga.

Di conseguenza perdono mordente le questioni dell'applicazione di varianti nelle regole sulla probabilità di vita legata alle novità per le pensioni e di introduzione quota 100, da intendere come somma di età anagrafica e anni di contribuzione versata da maturare per accedere al trattamento previdenziale. Per non parlare di quel ricambio generazionale, mai in realtà condiviso da tutti gli schieramenti politici, per favorire il congedo dei lavoratori più anziani e l'ingresso nel mondo dell'occupazione di quelli più giovani. Diverse le prospettive sull'assegno universale, se non altro perché l'appoggio è trasversale, seppur con differenze non trascurabili in base ai proponenti, e a essere favorevole è anche la Comunità. La stessa che invita l'esecutivo a correggere i conti pubblici per 3,4 miliardi di euro e di cui occorre tenere conto per comprendere i margini di manovra sulle novità per le pensioni.