Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41,mini pensioni riunione Forze Sociali-Esecutivo momento successivo pensioni,atti finali

Ancora 24 ore di tempo prima dell'attesa riunione tra forze sociali ed esecutivo. Si tratta di un appuntamento importante perché fa da spartiacque tra la prima e la seconda fase del percorso delle novità per le pensioni. In buona sostanza il primo obiettivo è di chiudere una volta per tutte la partita di quota 41 ovvero quelle norme indirizzate per chi ha iniziato la carriera occupazionale sin da giovanissimo e mini pensioni, con o senza oneri, attraverso la scrittura e l'approvazione degli atti finali delle novità per le pensioni. E e di tratta di dettagli di primaria importanza sia perché verrà dato il via ufficiale alla presentazione delle domande per accedere a questi nuovi strumenti e sia perché i lavoratori interessati potranno valutarne l'opportunità e la convenienza per le proprie tasche. Il secondo è di aprire la seconda fase delle novità per le pensioni in vista della manovra di fine anno passando per il Documento di economia e finanza in dirittura d'arrivo.

Novità per le pensioni tra prima e seconda fase: cosa aspettarsi?

Se c'è un passaggio più atteso di altri dalla prossima riunione tra forze sociali ed esecutivo in riferimento alla prima fase delle novità per le pensioni è quello della conoscenza del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito in cambio delle somme messe a disposizione per consentire di smettere anzitempo. In base alla percentuale concordata tra le parti sarà chiaro se fare un passo indietro un po' prima rispetto a quanto previsto dai metodi in vigore sia conveniente o meno. A quel punto gli interessati potranno concretamente procedere con calcoli e simulazione, verificare con sicurezza il possesso dei requisiti per chiedere l'accesso alle mini pensioni, con o senza onere, conoscere la priorità nell'accettazione delle domanda al di là dell'indicazione anagrafica.

La seconda fase sulle novità per le pensioni non inizia però con le migliori aspettative per via della possibile cancellazione del piano della pensione contributiva di garanzia per i giovani. A poche ore dalla precedente riunione tra forze sociali ed esecutivo, proprio questo era stato indicato come uno dei temi più interessanti da approfondire. Stando però alle ultime indicazioni che arrivano dalla stesura del Documento di economia e finanza, l'esecutivo avverte il bisogno di rilanciare l'occupazione e intende farlo anche sacrificando questa eventuale novità per le pensioni. Due le soluzioni allo studio: la decontribuzione triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato da una parte, dall'altra il taglio strutturale della differenza tra quanto costa un dipendente e quanto riceve al netto, calcolato in percentuale del salario lordo.

E non è facile riuscire a mantenere l'ottimismo sulle novità per le pensioni anche per via del fiato sul collo della Comunità sulla maxi correzione da 3,4 miliardi di euro che non può che condizionare le scelte e le prospettive. La strada sembra tutta in salita perché la coperta dei conti pubblici continua a rimanere corta.