730 2017: lista spese e detrazioni che si possono inserire per pagare meno tasse nel 730 2017 precompilato

L'Agenzia delle Entrate si prepara a rendere disponibile sul proprio sito il modello 730 precompilato che potrà essere prima visualizzato e in un secondo momento accettato, modificato ed eventualmente integrato dai contribuenti che poi dovranno reinviarlo alle Entrate. Il modello della dichiarazione dei redditi, infatti, sarà disponibile online dal 18 aprile ma potrà essere modificato e inviato dal 2 maggio al 24 luglio.

Le novità del modello 730 2017 e spese e detrazioni già inserite in modello precompilato

Il modello 730 2017 presenta diverse novità per quanto riguarda le spese che danno diritto a detrazioni per pagare meno tasse, alcune delle quali, rispetto agli anni precedenti, verranno automaticamente inserite nelle dichiarazioni dei redditi di circa 20 milioni di cittadini. Tra le spese che saranno direttamente inserite nel modello 720 precompilato 2017 figurano:

le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali, per cui basta fornire al farmacista la propria tessera sanitaria che sarà automaticamente trasmessa al fisco, che poi la inserirà nel 730; le spese veterinarie; le spese sostenute da chi necessita di: ottici, infermieri, psicologi, ostetriche e tecnici di radiologia e dal primo settembre i relativi professionisti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute dal richiedente e le relative fatture.

Liste completa delle detrazioni del Modello 730 2017

Sono tuttavia diverse le altre spese che dovranno essere inserite, una volta che si scaricherà il modello e scatterà la possibilità di poterlo modificare e integrare, nel modello 730 che danno diritto a detrazioni fiscali per pagare meno tasse, come:

detrazioni per spese di ristrutturazione casa, del 50% e del 65% per spese fino ad un massimo di 96mila euro; detrazioni per l’acquisto di mobili, del 50% su un importo massimo di 10 mila euro di spesa; detrazioni del 19% sugli interessi passivi del mutui; detrazione del 19% per canoni di leasing per abitazione principale, la cui detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se alla data di stipula del contratto si hanno meno di 35 anni e di importo non superiore a 4.000 euro per chi ha un’età superiore ai 35 anni; detrazioni del 19% fino ad un importo massimo di 387,34 euro per spese veterinarie; detrazioni per premi produttività, che prevedono un’aliquota agevolata al 10% per un importo massimo di 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore; detrazioni per norma Dopo di Noi; detrazioni 2017 per elargizioni liberali e donazioni a trust; detrazioni 2017 per spese per School Bonus; detrazioni per spese mediche e sanitarie; spese di istruzione universitaria; spese funebri; erogazioni liberali; contributi previdenziali e assistenziali.

Tra le ultime novità, prevista anche la detrazione per le gite scolastiche e i corsi di lingua e teatro a scuola, per le bici a pedalata assistita e per le cucine informatizzate acquistate dai disabili.