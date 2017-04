Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marattin, Colla, Bobba

Tra meno di 48 ore è in programma la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali che potrebbe chiarire finalmente le intenzioni dell’esecutivo: le ultime notizie annunciavano questa riunione come il primo passo verso l’avvio delle discussioni di un successivo momento di impegno e analisi per ulteriori novità per le pensioni, ben più profonde delle attuali mini pensioni e quota 41, limitate a pochi e criticate da molti, e le più fattibili sembravano essere

novità per le pensioni per i giovani; novità per le pensioni per singole casse di categoria; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 100 con i tecnici pronti ad avviare una nuova analisi di fattibilità tecnica.

Ma le ultime e ultimissime notizie, pur confermando la discussione sulla questione giovani, parlano di un arrivo sul tavolo della riunione della proposta di riduzione delle imposte per i nuovi occupati, che avrebbe un costo di 15 miliardi di euro. Ne nascerà, certamente, un dibattito sulla sua convenienza rispetto all’attuazione di novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, meno costose, rispettivamente richiedenti circa 7 e 5 miliardi di euro, e molto più vantaggiose per un rilancio dell’occupazione giovanile. E non solo.

Le ultime affermazioni di Marattin e conseguenze per novità per le pensioni

Il viceministro dell’Economia, Luigi Marattin, si è detto favorevole alla novità per le pensioni di quota 100 appoggiando l’idea di lasciare ai lavoratori la scelta di andare in pensione prima a fronte di penalità sulla pensione finale. Ma Marattin, pur sostenendo gli altri tecnici dell’Economia che continuano a non ritenere prioritarie le novità per le pensioni rispetto ad altri provvedimenti, è anche tra coloro che sostengono come possibile modifica dell’attuale sistema la revisione delle probabilità di vita. Ed è probabile che la nuova riunione con le forze sociali possa porsi come occasione per rilanciare queste sue posizioni di sostegno all’introduzione di importanti novità per le penisoni.

Le ultime affermazioni di Colla e impatto su novità per le pensioni

Vincenzo Colla, invece, tra gli esponenti delle forze sociali, non solo punta ad un concreto avvio di un momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni importanti, spingendo per quota 100 e quota 41 per tutti senza penalità, ma, stando alle ultime notizie, è anche tra coloro che attendono ultime notizie ufficiali relative agli atti finali sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ancora attesi, con il rischio che continuando a slittare, nonostante le recenti rassicurazioni da parte del Dicastero dell’Occupazione, possa essere rimandata anche l’entrata in vigore delle stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, fissata al momento per il prossimo mese di maggio. La nuova riunione tra esecutivo e forze sociali, oltre a chiarire come si andrà avanti sul capitolo pensioni, dovrebbe chiarire anche la situazione relativa agli attesi atti finali ufficiali per mini pensione e quota 41.

Le ultime affermazioni di Bobba e ripercussioni per novità per le pensioni

Da parte sua, il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Luigi Bobba, dopo aver rassicurato sull’imminente arrivo degli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ha spiegato che si tratta di prime novità per le pensioni fatte per andare incontro ai lavoratori in base al budget disponibile, e che forse la strada per l’approvazione di ulteriori novità per le pensioni come la quota 100, potrebbe essere ancora lunga, visti i costi. Anche se si tratta di una posizione paradossale: mancherebbero, infatti, ancora, i soldi per l’approvazione di importanti novità per le pensioni come quota 100, per cui sarebbero richiesti circa 7 miliardi di euro, o quota 41 per tutti senza oneri, per cui sarebbero richiesti circa 5 miliardi di euro, ma sarebbero disponibili 15 miliardi di euro da investire, proprio come annunciato dal Dicastero dell’Occupazione, in un nuovo taglio delle imposte sull’occupazione per neo assunti.