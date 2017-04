Spesometro 2017: proroga richiesta in attesa di ulteriori chiarimenti Agenzia Entrate e Ministero Economia

Proroga o non proroga, la comunicazione relativa allo Spesometro 2017 può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata.

Si avvicina l'appuntamento con la scadenza dello Spesometro 2017 e a oggi mercoledì 5 aprile non ci sono certezze sulla sua proroga oltre il 10 aprile. Entro questa data i soggetti che effettuano la liquidazione Iva su base mensile devono adempiere all'obbligo. Per gli altri ovvero per quelli con periodicità trimestrale, l'appuntamento è il 20 aprile. Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'Economia e la situazione appare congelata. Il punto è che la proroga avrebbe tempo se concessa nell'arco di 24-48 ore, altrimenti si entra in un'altra situazione ovvero una sorta di mini sanatoria per chi non riesce a rispettare i termini nell'arco comunque di pochi giorni.

Spesometro 2017 tra richieste di proroga e novità in arrivo

Proroga o non proroga, la comunicazione relativa allo Spesometro 2017 può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Ma occorre fare presente che la forma aggregata non è permessa per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli, acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Confermata l'esclusione dagli obblighi della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome.

Questa previsione va nella scia della semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, l'obiettivo è di proseguire sulla strada aperta con l'adozione della fatturazione elettronica. Il modello di comunicazione dello Spesometro 2017 deve essere presentato in via telematica dal contribuente o da intermediari abilitati. Nel primo caso occorre fare riferimento al servizio telematico Entratel se sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti contribuenti. Oppure del servizio telematico Internet di obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per meno di venti contribuenti.

Gli intermediari sono obbligati a trasmettere i dati relativi allo Spesometro 2017 per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Sono obbligati gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

E ancora: gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i sodalizi che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche.