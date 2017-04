Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Visco, Giovanardi, Villanova

La questione delle novità per le pensioni sempre più urgenti e importanti per il rilancio dell'occupazione giovanile con contestuale rilancio di produttività ed economia, in generale, sembra essere strettamente collegata alla questione degli istituti di credito in crisi, che rischiano di fallire e creare ulteriori disastri per l'Italia. Ed entrambe le questioni sono strettamente collegati al problema budget: mancano i soldi, come da sempre si dice e le ultime notizie riportano, per l'introduzione delle importanti novità per le pensioni di quota 100 e quota 41, considerate troppo costose, ma, d'altro canto, l'esecutivo. sia attuale che precedente, si è tanto impegnato e continua a farlo per recuperare miliardi necessari per salvare gli istituti in crisi. L'ultimo piano del valore di 20 miliardi di euro. E si tratta dell'ennesima dimostrazione del fatto che a decidere gli effettivi interventi da attuare, nonostante richieste, promesse, annunci, dibattiti, è sempre la politica. Ma le scelte della politica verso cosa sono in realtà orientate?

Se, infatti, il reale obiettivo fosse il raggiungimento di una nuova crescita attraverso rilancio di occupazione giovanile e produttività, le novità per le pensioni profonde avrebbero già dovuto essere approvate. Ma, invece, continuano a non essere considerate priorità. Certo, salvare gli istituti che danno liquidità è importante, anche perché un concreto fallimento dei ben 114 istituti a rischio, tra cui Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca, metterebbe in crisi l’intera tenuta economica del nostro Paese, ma, forse, anche continuare a mantenere in vigore quelle regole pensionistiche che, secondo le stime, fino al 2021 saranno in grado di garantire 81 miliardi di euro di risparmi. Una cifra cui è difficile rinunciare, soprattutto considerando le condizioni dell'Italia.

Le recenti affermazioni di Visco e conseguenze per novità per le pensioni

All'indomani dell'approvazione della commissione di vigilanza sugli istituti di credito, il governatore della Banca di Italia, Ignazio Visco, ha spiegato che il sistema di vigilanza contribuisce certamente a ridurre ma non annullare la possibilità per un istituti di entrare in crisi. In sostanza, si tratta di provvedimento che non rappresenta poi nulla di davvero efficace anche per la tutela dei risparmiatori stessi. Visco è particolarmente preoccupato per il debito pubblico italiano in continuo aumento ed è tra coloro che ritiene che per riuscire ad attuare gli importanti provvedimenti al vaglio, comprese profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41, è necessario ridurlo, ma con provvedimenti che possano effettivamente risultare efficaci.

Le ultime posizioni di Giovanardi e impatto su novità per le pensioni

E’ stato dato, intanto, il via libera alla commissione d'inchiesta sugli istituti di credito ma senza la riforma delle popolari e il senatore Carlo Giovanardi, che aveva presentato gli emendamenti delle popolari denuncia come il maggioranza ed esecutivo abbiano contraddetto l’ex premier che aveva dichiarato di non avere scheletri nell'armadio. Profonda attenzione, dunque, nei confronti della questione istituti di credito e ancora una volta poca alle profonde novità per le pensioni che potrebbero davvero rappresentare un passo concreto verso una nuova crescita, continuano ad essere messe in secondo piano, le intenzioni sui prossimi passi per gli istituti potrebbero nuovamente bloccare ogni altra cosa, dimostrando, ancora una volta, quali sono le vere priorità, perché, stando alle ultime notizie, è vera la necessità di salvataggio degli istituti di credito per evitare che con il Bail In ci rimettano i cittadini, ma è anche vero che per far sì che le situazioni che si sono succedute e che hanno portato gli stessi istituti di credito in crisi a rischiare il fallimento è altrettanto necessario colpire quel managament finora rimasto impunito eppur colpevole di aver portato gli istituti alle situazioni di deterioramento.

Le ultime affermazioni di Villanova e impatto su novità per le pensioni

Da parte sua, il deputato pentastellato Alessio Villanova, stando alle ultime notizie, sarebbe pronto a presentate un disegno di legge per chiedere la creazione di una banca pubblica. E insieme alle novità relative alla nuova potenziale Banca Pubblica Italiana, i pentastellati sono pronti anche a rilanciare su un nuovo piano energetico, senza dimenticare le novità per le pensioni su cui puntano da sempre e decisamente importanti, da novità per le pensioni di quota 41 per tutti, ad abbassamento dell'età pensionabile per tutti a 62 anni, alla quota 100, alla cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche.