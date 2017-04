Spesometro 2017: quando e come proroga. Probabilità proroga dopo 10 Aprile

Ci sono due piani di ragionamento da prendere in considerazione quando si parla della proroga dello Spesometro 2017. Il primo è sulla probabilità che Agenzia delle entrate e Ministero dell'Economia concedano un supplemento di tempo per completare le operazioni di liquidazione dell'Iva rispetto alla scadenza del 10 aprile. Ebbene, i segnali che (non) arrivano non sono incoraggianti. Di conseguenza e a differenza dello scorso anno le chance sono più ridotte. Il secondo piano è quello dell'opportunità di concedere una proroga considerano che mancano cinque giorno, fine settimana incluso per avviare e concludere l'operazione in autonomia o attraverso un intermediario abilitato.

Spesometro 2017: quando e come

Aspettando allora segnali sulla proroga, siano essi di segno positivo o negativo, si cambia. Il via libera all'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni dello Spesometro 2017 relativo al primo semestre è già arrivato e l'appuntamento è entro il 18 settembre. Per quanto riguarda il secondo, la data da segnare sul calendario è invece quella del 28 febbraio 2018. La trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva rimane su base trimestrale con scadenze individuate il 31 maggio 2017, il 18 settembre 2017, il 30 novembre 2017 e il 28 febbraio 2018.

In attesa che vengano chiariti tutti i dubbi relativi ai problemi sul tappeto, il modello di comunicazione dello spesometro 2017 deve essere presentato in via telematica dal contribuente o da intermediari abilitati. Nel primo caso occorre fare riferimento al servizio telematico Entratel se sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti contribuenti. Oppure del servizio telematico Internet di obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per meno di venti contribuenti.

Anche in relazione allo Spesometro 2017 i soggetti che operano al dettaglio e gli operatori turistici non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Si tratta di una semplificazione che va nell'ottica di andare incontro alle esigenze e alle difficoltà segnalate dagli operatori del settore. In tutti i casi, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, nell'ambito delle attività istituzionali diverse.

Confermata l'esclusione dagli obblighi della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome. Questa previsione va nella scia della semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. L'obiettivo è proseguire sulla strada aperta con l'adozione della fatturazione elettronica e con l'introduzione dello split payment, così da proseguire nello sfoltimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.