Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Dl Concorrenza confermato per rilancio pensioni

Dopo la fiducia ottenuta dal Consiglio dei Ministri, il Dl Concorrenza, stando a quanto riportano le ultime notizie, dopo essere stato bloccato per lungo tempo, sembra avviarsi verso la definitiva chiusura. Nonostante i ritardi, considerando che si tratta di un provvedimenti in ballo ormai da circa due anni, stando a quanto riportano le ultime notizie a breve dovrebbe essere finalmente approvato definitivamente e anche se la partita non si chiuderà prima di Pasqua, gli annunci su un iter volto ormai a concludersi rappresentano decisamente un buon segnale.

Dl Concorrenza confermato e importanza per rilancio di novità per le pensioni

Il Dl Concorrenza, infatti, non sarà a Palazzo Madama questa settimana come previsto, ma dall’ultimo incontro tra esecutivo e maggioranza è decisamente chiaro che l’iter sarà portato a termine. Il Ddl Concorrenza che dovrebbe essere approvato, stando a quanto riportano le ultime notizie, è quello uscito dalla Commissione e su cui è stata posta la fiducia e, sempre stando a quanto riportano le ultime notizie, vi sarebbe unione su questo punto tra i protagonisti del provvedimento, dal premier al ministro dello Sviluppo economico.

Nonostante questa convergenza di intenti, vi sarebbero modifiche da porre, dalla proroga a giugno 2019 dello stop al mercato tutelato di gas ed energia, alla norma anti-scorrerie. E proprio il Dl Concorrenza contiene una prima norma concreta collegata alle novità per le pensioni: si tratta infatti di una norma che permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti alle proprie casse di settore di anticipare l’uscita dal lavoro se si è in stato di disoccupazione da lungo tempo.

Primo concreto rilancio delle novità per le pensioni e cosa è previsto nel Dl Concorrenza

Nell’attesa di conoscere i contenuti ufficiali degli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e di capire le intenzioni sul momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, si pensava, potessero rientrare nel nuovo documento di programmazione economica, ma già in dubbio ad oggi, il Dl Concorrenza contiene una specifica norma relativa ai fondi pensione e prevede la possibilità di andare in pensione prima per tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come giornalisti, architetti, avvocati, medici, ingegneri, medici, commercialisti nel caso di cessazione dell'attività lavorativa e tramite riscatto della posizione individuale maturata. L’approvazione di questa norma sarebbe la prima novità per le pensioni concreta che verrebbe approvata per un anticipo dell’età pensionabile per tutti, seppur si tratta di un tutti comunque circoscritto a determinate categorie di lavoratori ma quanto meno rappresenta un primo passo verso il cambiamento.

Del resto, delle ulteriori novità per le pensioni più importanti e profonde, come quota 100 o quota 41 per tutti, o una revisione del sistema delle probabilità di vita, non vi è alcuna certezza. Se, infatti, fino a qualche tempo fa si parlava di nuove riunioni già in programma tra esecutivo e forze sociali proprio per dare avvio al momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni , ad oggi, nonostante la conferma delle effettive nuove riunioni in programma tra esecutivo e forze sociali, sembra che gli interessi siano già cambiati, più orientati verso un nuovo piano di riduzione delle imposte per l’occupazione che verso importanti novità per le pensioni nonostante, come attestato dai numeri, servano meno soldi per novità per le pensioni di quota 100, per cui servono circa 7 miliardi di euro, per le novità per le pensioni di quota 41, per cui servono circa 5 miliardi di euro, rispetto ai 15 miliardi che servirebbero per il taglio delle imposte sull’occupazione.