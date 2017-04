Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Finocchiaro, Padula, Persiani

Se, da una parte, il Dl Concorrenza, ormai avviato all’approvazione definitiva, contiene la prima novità per le pensioni dedicata agli iscritti a fondi pensione, sono diverse le personalità che tornano a ribadire l’importanza per il lavoratore di adesione a previdenza integrativa e complementare, che rappresenterebbe anche un sostegno alla sostenibilità dell’intero sistema. E singoli fondi hanno già avviato le proprie novità per le pensioni nell’attesa di ulteriori e più profonde modifiche delle attuali norme previdenziali.

Le ultime affermazioni della Finocchiaro e impatto su novità per le pensioni

Tra i protagonisti e fautori del Dl Concorrenza, insieme a premier e ministro dello Sviluppo economico, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha affermato che, nonostante l’ulteriore rinvio dell’arrivo del provvedimento in Aula, ci si prepara a chiudere a breve la partita sul Dl Concorrenza. Non sarà, infatti, a Palazzo Madama questa settimana ma ormai, stando alle ultime notizie, sembra finalmente giunto al termine. Insieme ad alcune modifiche da porre, come la norma anti-scorrerie e il rinvio a giugno 2019 dello stop al maggiore tutela del mercato di gas ed energia, il Ddl Concorrenza contiene una prima norma concreta collegata alle novità per le pensioni e relativa ai fondi pensione.

Si tratta di una misura che permetterà a tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come giornalisti, architetti, avvocati, medici, commercialisti di andare in pensione prima, riscattando quanto versato fino al momento dell’uscita nel proprio fondo, nel caso di disoccupazione da lungo tempo. Si tratterebbe di una prima concreta novità per le pensioni per anticipare l’età pensionabile nell’attesa di ulteriori novità per le pensioni più profonde, come quota 100 o quota 41 per tutti, che siano finalmente strutturali e universali.

Le ultime posizioni di Padula e conseguenze per novità per le pensioni

Il problema di adesione ai fondi pensione rappresenta una questione particolarmente importante per Mario Padula, presidente Covip che si occupa della vigilanza sui fondi pensione. Di previdenza integrativa e complementare e del suo ruolo cruciale si parla da tempo ormai e per Padula manca una corretta informazione per tutti sui vantaggi che questi sistemi riuscirebbero a garantire ad ogni singolo lavoratore, sia a livello individuale che collettivo. Servono, stando a quanto spiegato da Padula, provvedimenti legislativi che sostengano lo sviluppo della previdenza integrativa, interventi che, a suo dire, dovrebbero essere portati avanti di pari passo con le novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema, da quota 100 a quota 41 per tutti.

Le ultime posizioni di Persiani e impatto su novità per le pensioni

La norma dei fondi pensioni collegata alle novità per le pensioni del Dl concorrenza si affianca alla novità per le pensioni che da quest’anno permette di andare in pensione anticipata ai lavoratori iscritti al fondo Enasarco. Soddisfatto il vicepresidente del settore agenti di commercio, Costante Persiani, delle modifiche previste per il settore. La novità per le pensioni del Fondo Enasarco valgono per agenti di commercio e i rappresentanti che, per definizione, operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.